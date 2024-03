The Quill: veröffentlichen neue Single und Video „Elephant Head“

The Quill präsentieren Elephant Head, die zweite Single vom kommenden Album Wheel Of Illusion, welches am 29.03.24 bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Ein lockerer Song mit einem eingängigen Refrain. Elephant Head war der letzte Song, den die Band für das Album geschrieben hatte, bei der allerletzten Probe, bevor die Aufnahmen begannen. Der Song hat einen Hauch von einfachem Rock’n’Roll, den es so im The Quill typischen Sound schon lange nicht mehr gab.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: