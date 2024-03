New Model Army: geben zweiten Teil der „Unbroken“-Tour bekannt

14.11.2024 – Tübingen (Sudhaus)

15.11.2024 – Heidelberg (halle02)

18.11.2024 – Leipzig (Werk 2)

19.11.2024 – Hannover (Capitol)

20.11.2024 – Bremen (Modernes)

21.11.2024 – Münster (Jovel)

Heute geht es aber erst mal in München los:

05.03.2024 – München (Backstage) Ausverkauft

06.03.2024 – AT-Wien (WUK) Ausverkauft

13.03.2024 – Berlin (Huxleys Neue Welt) Ausverkauft

20.03.2024 – Hamburg (Grosse Freiheit) Ausverkauft

21.03.2024 – Coesfeld (Fabrik) Ausverkauft

22.03.2024 – Frankfurt (Batschkapp) Ausverkauft

23.03.2024 – Saarbrücken (Garage) Ausverkauft

24.03.2024 – Stuttgart (LKA) Ausverkauft

26.03.2024 – Oberhausen (Turbinenhalle 2)

Während die Unbroken-Tour durch Großbritannien und Europa Ende vergangener Woche gestartet, erreichte das neueste Studioalbum Unbroken Spitzenpositionen in offiziellen Albumcharts auf der ganzen Welt. Produziert von Tchad Blake (Arctic Monkeys, Pearl Jam, The Black Keys, U2…) ist es ein typisches New Model Army-Album, voll mit Gitarren, aber mit Betonung auf dem Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug, welches den Grundcharakter der Band kennzeichnet. New Model Army verschieben mit Unbroken die Grenzen ihres einzigartigen Sounds, bleiben sich selbst jedoch treu.

„Not much hits me as genuine these days, but New Model Army hits it for me. Wonderfully recorded and produced by themselves, mixing this album felt like a gift. Here’s hoping lots of people feel the same way about listening to it.” – Tchad Blake

Unbroken erreichte Top Chart Positionen in mehreren Ländern:

#1 – Großbritannien*

#5 – Deutschland

#8 – Schweden**

#11 – Niederlande***

#13 – Schweiz

#25 – Polen

#37 – Frankreich**

*Rock Charts

**Physical Album Charts

***Vinyl Charts

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: