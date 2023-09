New Model Army: veröffentlichen neue Single & Video aus dem kommenden Album „Sinfonia“

Mit der Veröffentlichung der für Orchester arrangierten Version von Winter liefern New Model Army den zweiten Vorgeschmack auf ihr kommendes, neues Album Sinfonia:

Zusammen mit dem Sinfonia Leipzig Orchester präsentieren sie eine herausragende und sehnsuchtsvolle Interpretation ihres musikalisch und erzählerisch starken Songs aus dem gleichnamigen Studioalbum aus dem Jahr 2016.

New Model Army existieren außerhalb jedes Genres. Im Laufe ihrer langen und beeindruckenden Bandgeschichte sind sie nie den einfachen oder sicheren Weg gegangen. Stattdessen meiden sie den Ruhm, um mit jedem neuen Album die Limits der Kreativität auszureizen und zu erweitern

Dieses Selbstverständnis, die Musik an erste Stelle zu setzen, führte zur Entstehung ihres neuen Albums Sinfonia, aufgenommen im Berliner Tempodrom am 15. Juli 2022. Die Performance mit dem Sinfonia Leipzig Orchester, unter der Leitung von Cornelius During, mag wie eine offensichtliche Weiterentwicklung erscheinen, doch in echter New Model Army-Manier haben Justin Sullivan, Dean White, Michael Dean und Ceri Monger die Grenzen zwischen Band und Orchester auf eine neue und aufregende Weise durchbrochen.

Alle Songs wurden von der langjährigen Weggefährtin und Gast-Violinistin Shir-Ran Yinon für Orchester arrangiert. In Zusammenarbeit mit der Band hat sie etwas Einzigartiges geschaffen, das dennoch unverkennbar New Model Army ist.

Die Show beginnt mit einer vollständig orchestrierten Ouvertüre und von den ersten Takten von Devil’s Bargain bis zum Finale von Wonderful Way To Go dokumentiert Sinfonia die musikalische Reise einer Band, die schon immer lebendige, eindringliche Musik erschaffen hat. New Model Army und das Sinfonia Leipzig Orchester verschmelzen gleichermaßen und verleihen den Songs sowohl Kraft als auch Sensibilität.