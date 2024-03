Presented by TFM.rocks: Sinister, Graceless und Pentarium am 15.03.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Sinister, Graceless, Pentarium

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 15.03.2024

Kosten: 28,00 € VVK

Genre: Death Metal, Death Doom, Melodic Death Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/sinister/

Ostern 2024 wird in Trier im Mergener Hof mit einem Death Metal Spektakel eingeläutet, bei dem gleich zwei niederländische Death Metal Bands die Osterglocken mitbringen und die Tulpen in Amsterdam lassen.

35 Jahre haben Sinister bereits auf dem Buckel. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Aad Kloosterwaard sorgt dafür, dass die Death Metal Maschine Sinister weiter am Laufen bleibt. 14 (!) Alben können sich Sinister in ihrer Historie auf die Fahne schreiben. Das letzte mit dem Titel Deformation Of The Holy Realm ist von 2020. Das knallt richtig, lasst es euch gesagt sein.

Graceless kommen ebenfalls aus den Niederlanden, sind gegenüber Sinister aber noch eine recht junge Band. Allerdings stehen seit ihrer Gründung im Jahr 2016 bereits drei Alben auf ihrer Agenda. Der Nachfolger zu ihrem letzten Album Chants From Purgatory (2022) ist bereits in den Startlöchern. Zudem kann die Band bereits eine Menge an Bühnenerfahrung vorweisen, bei Festivalauftritten konnten sie unter anderem schon auf dem Ruhrpott Metal Meeting, dem Party.San Metal Open Air, dem Eindhoven Metal Meeting, dem Stonehenge und dem Into The Grave die Massen begeistern.

Begleitet werden die Niederländer Sinister und Graceless von den Südhessen Pentarium. Der Sound des Sextetts ist grooviger Melodic Death Metal, der mit einigen Keyboard bzw. Synthesizer Einlagen angereichert ist. Abgott heißt ihr letztes Album aus dem Jahr 2022. Deutsche Texte sind ein Markenzeichen der Band.

Diesen Death Metal Abend im Mergener Hof, direkt neben der Porta Nigra in Trier, sollte ihr euch nicht entgehen lassen. Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltungsseite mit den entsprechenden Links zum Ordern der Tickets: