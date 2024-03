RPWL – True Live Crime

Artist: RPWL

Herkunft: Freising, Deutschland

Album: True Live Crime

Spiellänge: 89:39 Minuten

Genre: Prog Rock, Artrock

Release: 12.04.2024

Label: Gentle Art Of Music / Soulfood

Format: Vinyl, CD, Blu-ray, Download

Link: RPWL

Bandmitglieder:

Keyboards und Gesang – Yogi Lang

Gitarre und Gesang – Kalle Wallner

Schlagzeug – Marc Turiaux

Bass, Bass Pedal und Gitarre – Markus Grützner

Keyboards – Butch Keys

Gesang – Caroline von Brünken

Gesang – Carmen Tannich

Tracklist:

Victim Of Desire Red Rose A Cold Spring Day In ’22 Life In A Cage King Of The World Another Life Beyond Control A New World Silenced Unchain The Earth Hole In The Sky

Zugabe:

The Shadow Roses (nur auf Blu-ray und beim Download)

Nachdem die Freisinger Band um die beiden letzten verbliebenen Gründungsmitglieder Kalle Wallner und Yogi Lang im vergangenen Jahr eine mehr als nur erfolgreiche Tournee zum Crime Scene Album (Review hier) absolvierte, liegt nun genau dieses als Livescheibe vor. Aufgenommen im niederländischen Poppodium Boerderij in Zoetermeer wird die ganze Klasse der erfolgreichen Prog Rocker deutlich. Marc Turiaux und Markus Grützner bilden inzwischen die starke Rhythmusabteilung und unterstützt wurde die gesamte Tour durch Butch Keys, einen zusätzlichen Keyboarder, und den beiden Backgroundsängerinnen Caroline von Brünken und Wallners Lebensgefährtin Carmen Tannich, die auch das Vorprogramm bestritt. Genau diese Tour durfte ich im Knust sehen und auch darüber berichten (Konzertbericht hier). Umso mehr freue ich mich, dass es das Ereignis nun auf CD, Doppelvinyl und auf Blu-ray gibt. Was erwartet den Hörer, der bei den Konzerten nicht dabei war?

Musikalisch auf jeden Fall eine Band, die zu Recht als die besten RPWLs bezeichnet werden dürfte. Das Konzert umfasst das komplette Crime Scene Album, allerdings in leicht modifizierter Liveversion. Die schon langen Songs werden hier in der Liveatmosphäre noch emotionaler und auch „solistischer“. Kalle Wallner beweist oftmals, weshalb er als einer der besten Gitarristen in diesem Bereich gilt. Sein Spiel ist so markant, dass an dem Gitarrenspiel der Künstler erkannt wird. Yogi Lang als herausragender Sänger, Keyboarder, Komponist und auch Produzent ist ohne Zweifel eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die den Songs die nötige Dramaturgie und Tiefe gibt. Dazu kommen, hier in Englisch, seine kurzen, prägnanten und oftmals mit Witz versehenden Ansagen, die einfach passend sind. Das Konzept ist stimmig, die Lightshow bombastisch und der Sound mega. Über die einzelnen Songs ist, sofern das Album bekannt ist, nicht viel zu sagen. Menschliche Abgründe, das Morbide, das Schlechte im Guten, all das wird auf Crime Scene thematisiert und auch hier live dargestellt. Ein Highlight ist bestimmt das über dreizehnminütige King Of The World. Die zusätzlichen Musiker verleihen dem gesamten Bild die notwendige Musikalität und das tut dem Konzert gut.

Neben den insgesamt sechs Songs des inzwischen elften Studioalbums gibt es noch ein Potpourri aus weiteren Tracks der seit 1997 bestehenden Band. Damals benannt nach den Nachnamen der beteiligten Musiker Risettio, Postl, Wallner, Lang und dem Erbe von Pink Floyd verschrieben, fanden sie schnell zu eigenen Songs. Diese gehen in ähnliche Richtungen und sind geprägt von Wallners Soli, wie beeindruckend in Hole In The Sky zu hören ist. Davon sind dann auch einige auf der Setlist der Crime Scene Tour zu finden. A New World von Tales From The Outer Space, Silenced von The RPWL Experience aus dem Jahre 2008 oder das auf keinem Set fehlende Roses von 2005 sind dabei. Das ist das einzige Manko, denn Roses fehlt auf dem Vinyl und auch auf CD ist es nicht mit dabei. Somit muss wohl doch noch die Blu-ray geordert werden … Viel mehr ist nicht zu sagen.