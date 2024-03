Nazareth: zelebrieren ihre Hits am 30.04.2024 in der Kieler Räucherei (Vorbericht)

Eventname: Rock Solit 2024 Tour

Band: Nazareth; Support: Violette Sounds

Ort: Räucherei, Kiel, Deutschland

Datum: 30.04.2024

Genre: Rock, Classic Rock, Hardrock

Nazareth wurden 1968 in der Nähe von Edinburgh, Schottland gegründet und zählen somit zur ersten Generation der Hard & Heavy Bands. Gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath prägten sie die Anfänge der harten Rockmusik. Neben den Simple Minds sind sie die erfolgreichste Rockband Schottlands. Das aktuelle Line-Up besteht aus Jimmy Murrison (seit 1994 dabei), Lee Agnew (Schlagzeuger seit Darrell Sweets Tod 1999), Gründungsmitglied Pete Agnew am Bass und Sänger Carl Sentance, der seit 2015 dabei ist.

Auf ihrer Rock Solid Tournee 2024 rocken sie natürlich auch ihre Klassiker wie This Flight Tonight, Expect No Mercy, Hair Of The Dog, Dream On oder Love Hurts. Aber auch ihre neueren Titel der Studioalben Nummer 24 Tattooed On My Brain aus 2018 und Nummer 25 Surviving The Law aus 2022 haben ihren Platz in der Setliste des Abends. In all den Jahren bewahrten sie sich ihre Originalität und wurden als Liveband nur durch die Pandemie ausgebremst.

Den Support des Abends bestreitet die belgisch-deutsche Psychedelic Rock Atmosphere Band Violette Sounds aus der Gegend um Aachen. Schlagzeuger/Sänger Karl Henneberg fand mit Henri Thönnissen an der Gitarre, Sascha Mahns am Bass und verstärkt durch Moritz Schippers an den Keyboards schnell Mitstreiter, die das einstige Musikprojekt mit einem festen Line-Up für Live-Auftritte versehen haben.

Veranstalter ist Fabulous Germany Concerts aus Lübeck, der Eintritt kostet 45,65 EUR, zum Beispiel über Eventim. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn gegen ca. 20:00 Uhr.