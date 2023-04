RPWL auf „Crime Scene“-Tour 2023 am 19.04.2023 im Knust Hamburg

Event: RPWL Crime Scene-Tour 2023

Headliner: RPWL

Support: Tanyc

Ort: Knust, Hamburg

Datum: 19.04.2023

Kosten: VVK 25,00 €, zuzüglich 1,25 € Vorverkaufsgebühr, plus 1 € Clubeuro, 27,00 € AK

Genres: Prog Rock. Pop

Besucher: ca. 180 Besucher

Setlisten:

Tanyc

RPWL Faster Honest Loops On Fire Hide Away Again Smile Victim Of Desire Red Rose A Cold Spring Day In ’22 Life In A Cage King Of The World Another Life Beyond Control Hole In The Sky A New World Light Of The World What I Really Need Gentle Art Of Swimming The Shadow Zugabe: Unchain The Earth (The Scientist) Roses

Heute Abend verschlägt es uns nach langer Zeit mal wieder nach Hamburg in das Knust. Verantwortlich dafür sind RPWL, die im Rahmen ihrer Crime Scene Tour 2023 hier auftreten. Als Support ist Tanyc dabei, die Songs ihrer neuen Platte präsentiert. Um 19:50 Uhr geht es mit der Österreicherin los. Gitarrist (und Ehemann) Kalle Wallner begleitet sie durch die halbe Stunde Spielzeit. Das Publikum scheint ihr wohlgesonnen, zumindest lässt der Beifall darauf schließen. Ob ein anderer Opening Act hier besser gewesen wäre, darf jeder für sich entscheiden, aber so entfällt nach gut 30 Minuten eine große Umbauaktion. Um 21:30 Uhr betreten dann RPWL die kleine Bühne im Knust. Das Konzert wurde hierher verlegt, ansonsten spielen die Freisinger gern im Logo. Leider haben nur gut 160 Gäste den Weg hierher gefunden, was aber der Spielfreude nicht anzumerken ist.

Die Tour steht im Zeichen des neuen Albums Crime Scene (Review hier), welches vor gut einem Monat veröffentlicht wurde. Dieses spielen die Herren und Damen um Yogi Lang und Kalle Wallner am Stück. Zwischen den einzelnen Tracks erzählt Yogi ein paar Worte zur Geschichte des jeweiligen Songs. Gewohnt souverän unterstützt Marc Turiaux an den Drums, die für den besseren Sound hinter einer Glasscheibe aufgebaut sind. Davor steht Markus Grützner, inzwischen festes Mitglied der Band, der mit seinen Bassspuren fundamentale Arbeit leistet. Weiterhin sind noch Gast-Keyboarder Butch Keys und als Background Sängerinnen Caro (Caroline von Brünken) und Carmen Tannich Wallner Aka Tanyc mit dabei. Im Verlaufe des Abends greift Carmen das eine oder andere Mal noch zur Akustischen und steuert so einige songdienliche Akzente bei. Nachdem das Album komplett durchgespielt wurde, kommen ältere Tracks zum Zuge. Da ich heute Abend der einzige Fotograf (außer dem Bandfotografen Felix Miller) bin, darf ich auf die nicht besetzte Galerie und habe von dort aus die Möglichkeit, ein paar Bilder zu machen. Vielen Dank dafür an das Knust und den freundlichen Türsteher, der mir zeigt, wie ich da hinkomme.

Der von Yogi als zweiter Teil der Show angekündigte Part beginnt mit Hole In The Sky vom ersten RPWL Album God Has Failed (auch bereits 23 Jahre alt). Hier merkt man die noch deutlichere Nähe zu Pink Floyd. Das Publikum taut schon etwas mehr auf, obwohl auch die neuen Songs zu gefallen wissen. Aber so ist das oftmals. Mit neuem Material tun sich alt-eingefleischte Fans zunächst immer etwas schwerer. Herausragend an diesem Abend mal wieder Kalle. Seine Soli müssen sich vor nichts und niemandem verstecken. Mit geschlossenen Augen spielt er wunderbare Melodien und verzückt uns alle. Immer wieder interessant zu sehen, wie gering der Anteil an weiblichen Fans der Band ist. So sind in den ersten Reihen Frauen schon fast exotisch.

Musikalisch geht es weiter mit A New World von Tales From The Outer Space. Auch hier wird von Yogi mit ein paar Worten das Stück angekündigt. Dieses Vorgehen kommt gut an und so erfährt man immer etwas über die einzelnen Stücke. Vom gleichen Album sind dann noch Light Of The World und What I Really Need. Musikalisch brennt hier nichts an. Die Band ist super abgestimmt und die Songs kommen wie aus einem Guss aus den Boxen. Auf der Bühne ist nicht allzu viel Bewegung. Nur ab und zu stehen Kalle und Markus nebeneinander oder sich gegenüber und spielen. Yogi Lang wechselt ebenfalls das eine oder andere Mal an seine Keyboards, um gemeinsam mit Butch die komplexen Harmonien zu erzeugen. Gentle Art Of Swimming und The Shadow beschließen das reguläre Set. Marc Turiaux bekommt auch noch ungetrübte Aufmerksamkeit und liefert ein Drumsolo in seinem Glaskasten. Dazu wird er nur spärlich angeleuchtet, was dem Solo etwas mehr Dynamik zukommen lässt.

Dann verabschieden sich die Musiker:innen, lassen sich aber nicht lange bitten und geben noch zwei Songs als Zugabe. Bevor der wohl größte Erfolg Roses den Abend beschließt, wird noch The Shadow von Beyond Man And Time intoniert. Die beiden Damen stehen mit am Bühnenrand und gemeinsam wird gesungen. Damit endet der kurzweilige Abend im Knust und mit viel und wohlverdientem Applaus werden RPWL in Hamburg verabschiedet. Natürlich kommen alle noch zum Merchstand, um sich zu unterhalten, Autogramme zu geben oder auch Bilder zu machen. Mit einer unterschriebenen Setlist und CD geht’s dann zurück nach Kiel. Für die Band geht es weiter nach Isernhagen und Rüsselsheim, bevor die Tour in Freisingen endet.

Mein Fazit, RPWL sind im Progrock eine feste Größe, die es immer wieder lohnt zu sehen und zu hören. Das neue Album ist live etwas rauer als auf CD und über die älteren Stücke freut man sich auch immer wieder und hört sie einfach gern. Noch lange habe ich den Refrain von Roses im Kopf. Ohrwurm nennt man das wohl.