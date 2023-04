Betontod: veröffentlichen zweiten Track „Zurück In Schwarz“ aus dem neuen Album „Zeig Dich!“

Dass eine kleine Punk-Kapelle aus Rheinberg eines Tages die großen Festivals und Stadien abreißt (etwa zusammen mit den Toten Hosen) klingt wie ein Märchen. Doch Betontod haben nachhaltig bewiesen, dass so was geht. Ziemlich gut sogar!

Tatsächlich landen Hauptsongwriter und Texter Frank Vohwinkel, Sänger Oliver Meister, Gitarrist Mario Schmelz, Bassist Adam Krosny und Schlagzeuger Maik Feldmann mit Alben wie Traum Von Freiheit, Revolution oder dem erst 2021 erschienenen Pace Per Sempre einen Volltreffer nach dem nächsten. Und auch ihr aktuelles Werk namens Zeig Dich! reiht sich mühelos in diese Kategorie ein.

Mit Zurück In Schwarz koppeln Betontod nun die zweite Single aus dem aktuellen Album Zeig Dich! aus. Auf das erste Ohr ein bandtypischer, hochklassiger Punk-Rock-Brecher, der in knapp drei Minuten jede Tanzfläche tieferlegt und einschlägige Radiofrequenzen erbeben lassen wird. Und diese Hookline, Freunde, diese Hookline! Ein Traum in schwarz, sozusagen, sicheres Playlistenfutter für mehrere Generationen von Punkrocker*innen, ein echter Punk-Hit, der sich sofort ins Ohr bohrt und dort nicht mehr hinauswill.

Und wenn man genau hinhört, dann erkennt man die Referenzen. Denn Betontod verbeugen sich hier vor ihrem eigenen Vermächtnis, genauer gesagt vor ihrem dritten Album Schwarzes Blut. Denn diese, bereits 2006 veröffentliche Platte, hat wesentlich geholfen, den heutigen Status von Betontod zu zementieren, wie sich Frank Vohwinkel erinnert. „Auf den Konzerten damals haben wir das erste Mal gemerkt, dass irgendwas bei uns passiert. Es kamen immer mehr Leute zu unseren Shows und von da an ging es richtig ab“. Und auch heute noch wird die Band auf diese Zeit angesprochen.

„Diese Platte finden auch heute, nach über 15 Jahren immer noch unheimlich viele Leute geil. Also muss da ja irgendwas dran sein. Die Frage war dann eben, warum ist das so geil, was war damals das Besondere? Diese Essenz haben wir gesucht“. Und allem Anschein nach, haben Betontod genau diese gefunden. Nur in ihrer ganz eigenen 2023-er Version!

Deshalb versprüht Zurück In Schwarz jede Menge Alte-Schule-Betontod. Ohne Schnörkel, direkt nach vorne, mit einer satten Portion Punk-Rock’n’Roll serviert, ein verqueres Liebeslied, das wohl jeder der einmal sein Herz verloren hat, nachfühlen kann, die ganz großen Gefühle eben. Und genau darum geht es auch wie Vohwinkel erklärt. „Klar, wir sind alle mittlerweile älter geworden und Dinge haben sich verändert. Beispielsweise haben wir jetzt eigene Familien. Aber tief in uns drin fühlen wir immer noch gleich. Und als uns klar wurde, dass es unseren Fans nicht anders geht, wollten wir uns irgendwie dafür bei ihnen bedanken“. Und dann muss er schmunzeln: „Mit Betontod in alt“.

Aber ganz ehrlich: Bei einem solchen Song-Brett ist das wann, wieso und woher komplett egal. Denn mit Zurück In Schwarz hauen Betontod einen kommenden Band-Klassiker raus, der sich auf der Live-Setlist festsetzen und nicht nur Betontod-Fans gefallen wird. Vielmehr ist diese zeitlose Hymne ein sicherer Anwärter auf einen der geilsten Deutsch-Punk-Songs des Jahres. Du magst fette Gitarren und eine mitreißende Hook zum Mitsingen? Dann bist du bei Zurück In Schwarz von Betontod genau richtig. Alle Fäuste in die Luft – Punk(t).

Das Album erscheint am 26.05.23 und kann hier vorbestellt werden: http://betontodrecords.lnk.to/ZeigDich

Betontod live:

07.06.2023 Saarbrücken, E-Werk – („Ruhrpott Rodeo On The Road“ Tour 2023)

09.06.2023 Berlin, Columbia Halle – („Ruhrpott Rodeo On The Road“ Tour 2023)

10.06.2023 Hannover, Faustwiese – Ruhrpott Rodeo On The Road“ Tour 2023)

16.06.2023 Neuhausen Ob Eck – Southside Festival

17.06.2023 Augsburg, Sommer Am Kiez – („Ruhrpott Rodeo On The Road“)

18.06.2023 Scheessel – Hurricane Festival

24.06.2023 Wien, Arena Open Air – („Ruhrpott Rodeo On The Road“ Tour 2023)

08.06.2023 Jena – F-Haus

23.06.2023 Cham – L.A. Cham

29.09.2023 Köln – Kantine

30.09.2023 München – Muffathalle

01.10.2023 Nürnberg – Hirsch

05.10.2023 Wiesbaden – Schlachthof

06.10.2023 Stuttgart – Lka Longhorn

07.10.2023 Hamburg – Grosse Freiheit 3

13.10.2023 Berlin – Astra

14.10.2023 Dresden – Reithalle

20.10.2023 Osnabrück – Rosenhof

21.10.2023 Magdeburg – Factory

Tickets: https://www.betontod.de/#live oder allen bekannten VVK-Stellen

Außerdem bei folgenden Festivals:

Betontod sind:

Oliver Meister – Gesang

Frank Vohwinkel – Gitarre

Mario Schmelz – Gitarre

Adam Krosny – Bass

Maik Feldmann – Schlagzeug

Links / Social Media:

Webseite

Instagram

Facebook