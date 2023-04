Holy Moses: neues Album „Invisible Queen“ sorgt für den ersten Chart-Einstieg der Bandgeschichte und landet auf einem sensationellen Platz #14

Im Lager von Holy Moses und ihrem Label Fireflash Records hat man mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Charteinstieg in dieser Größenordnung – Invisible Queen schafft die Sensation und entert die offiziellen deutschen Albumcharts auf einem grandiose Platz #14!

„Mir kommen Freudentränen, es ist eine Achterbahn der Gefühle….“ , freut sich Sängerin Sabina Classen und ist wahrlich tief berührt. „Es ist einfach unglaublich und eine absolut ungeahnte Sensation. Die Treue der alten und scheinbar sehr vielen jungen, neuen Fans von Holy Moses, berührt mich emotional sehr heftig. Ich kann einfach nur Danke sagen, an alle Beteiligten für diesen ersten Charteintritt in der 43-jährigen Geschichte von Holy Moses. Es zeigt mir, was Heavy Metal bedeutet. Dass wir mit unserem Abschiedsalbum in die Charts gekommen sind, das haben wir nur Euch zu verdanken. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Fan, bei meiner Band, der Booking-Agentur, unserem Management und bei Wossi samt Fireflash Records, der an Holy Moses geglaubt hat. Ich kann es überhaupt nicht fassen, was hier gerade passiert. Metal verbindet und Metal hat mich stark gemacht. Diese Power und Energie gebe ich euch allen sehr gerne weiter. Denn man muss an sich glauben und seine Visionen leben und es braucht so treue und tolle Fans wie Euch.

Eure sehr dankbare und tief berührte Sabina„

Wir gratulieren!

Da die beiden Vinyl-Farben nahezu ausverkauft sind, legen Holy Moses nun nach und entsprechen dem Wunsch vieler Fans, Invisible Queen als Picture LP zu veröffentlichen. Dieses wird es in einer limitierten 500er Auflage geben und kann ab sofort vorbestellt werden.

Erscheinen wird die Picture-LP am 16. Juni.

VVK hier: https://www.atomicfire-records.com

Alle sonstigen noch verfügbaren Formate bekommt ihr hier: https://www.atomicfire-records.com

Am 27.12. 2023 findet nun in der Hamburger Markthalle die finale Holy Moses Show statt.

„Meine lieben Freunde, hiermit kündige ich unsere letzte Show von Holy Moses an – am 27.12.2023 in der Markthalle in Hamburg… an diesem Tag ist ebenfalls mein 60. Geburtstag. Ich würde mich mega freuen, wenn wir diesen Event gemeinsam feiern. Ich freue mich mega auf diese fette Party“, verkündet Sabina Classen. Mit den Ryker’s und Warpath stehen nun ebenfalls die ersten beiden Support-Acts für diesen historischen Event fest, der unter dem Motto The Very Last Show – A Birthday And A Funeral steht.

Tickets zur finalen Holy Moses Show gibt es hier:

https://www.eventim.de/event/holy-moses

https://www.metaltix.com/holy-moses

Holy Moses live:

28. – 29.04.2023 DE – Remchingen @ No Playback Festival

13.05. 2023 ES – Pozal de Gallinas / Valladolid – Galia Metal Fest

19. – 20.05.2023 DE – Kirchdorf @ Bavarian Battle Open Air

20. – 21.05.2023 BE – Ostend @ Huginns Awakening Fest VII

26. – 28.05.2023 DE – Gelsenkirchen @ Rock Hard Festival

08. – 10.06.2023 CZ – Frýdek-Místek @ HellPdays Festival 2023

08. – 10.06.2023 DE – Büßfeld @ M:O:A – M.I.S.E. Open Air

15. – 18.06.2023 FR – Clisson @ Hellfest

05. – 09.07.2023 CZ – Trutnov @ Obscene Extreme Festival

13. – 15.07.2023 DE – Balingen @ Bang Your Head!!!

13. – 15.07.2023 DE – Torgau / Entenfang @ In Flammen Open Air

25. – 29.07.2023 SLO – Tolmin @ Tolminator

02. – 05.08.2023 DE – Wacken @ Wacken Open Air

11. – 13.08.2023 BE – Kortrijk @ Alcatraz Festival

26.08.2023 AT – Stuppach – Metal Escalation Festival

02.09. 2023 NL- Schoonebeek – Schoonebeek Deathfest

15. – 20.09.2023 DE – Kiel @ Full Metal Cruise X Part I

17.11.2023 DE – Kassel, Goldgrube

18.11.2023 DE – Zwickau, Club Seilerstraße

08. – 09.12.2023 NL – Eindhoven, Eindhoven Metal Meeting

16.12.2023 DE – Übach-Palenberg, Rockfabrik Club

27.12.2023 DE – Hamburg – Markthalle

