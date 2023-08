Holy Moses: kündigen limitierte Vinyl-Version ihres Bonus-Albums „Invincible Friends“ mit Gastsängern an und starten VVK

Vor ein paar Monaten haben Holy Moses ihr neues und letztes Studioalbum Invisible Queen veröffentlicht, das einen unglaublichen Charteinstieg in den offiziellen deutschen Albumcharts auf Platz #14 erreicht hat! Derzeit befindet sich die Band mitten in ihrer Final Reign-Tour.

Nun kündigten Holy Moses eine ganz besondere Veröffentlichung an: Das Bonus-Album Invincible Friends, das bisher nur auf der 2-CD-Digipak-Version sowie digital erhältlich war, erscheint am 27. Oktober in einer farbigen Vinyl-Version in einer limitierten Auflage von 300 Stück. Alle Tracks des Albums werden von Gastsängern von Bands wie Overkill, Meshuggah, Sodom, Tankard, Rykers u.v.m. eingesungen.

Das Vinyl ist nur bei ausgewählten Mailorder-Shops und bei Live-Shows der Band erhältlich, also schnell sein.

Hier könnt ihr euer Exemplar vorbestellen: https://lnk.to/HolyMosesInvincibleFriends

Tracklist:

Side A:

01. Downfall Of Mankind (Feat. Marloes Voskuil – Haliphron)

02. Cult Of The Machine (Feat. Bobby Ellsworth – Overkill)

03. Order Out Of Chaos (Feat. Diva Satanica – ex-Nervosa / Bloodhunter)

04. Invisible Queen (Feat. Ingo Bajonczak – Assassin / Bonded)

05. Alternative Reality (Feat. Tom Angelripper – Sodom)

06. The New Norm (Feat. Chris Staubach – Courageous)

Side B:

07. Visions In Red (Feat. Rægina – Dæmonesq)

08. Outcasts (Feat. Leif Jensen – Dew-Scented)

09. Forces Great And Hidden (Feat. Gerre – Tankard)

10. Too Far Gone (Feat. Jens Kidman – Meshuggah)

11. Depersonalized (Feat. Daniela Karrer – Headshot)

12. Through The Veils Of Sleep (Feat. Ryker’s)

Ebenfalls erhältlich; das limitierte Picture-Vinyl von Invisible Queen: Klick

Alle sonstigen noch verfügbaren Formate bekommt ihr hier: Klick

Holy Moses live:

26.08.2023 AT – Stuppach – Metal Escalation Festival

15-17.09.2023 DE – Kiel to Stockholm – Full Metal Cruise X Part I

17.11.2023 DE – Kassel, Goldgrube

18.11.2023 DE – Zwickau – Club Seilerstrasse

23.11.2023 DE – Freiburg – Crash

24.11.2023 CH – Martigny – Sunset

25.11.2023 CH – Luzern – MegaMosh Festival

01.12.2023 MX – Mexico City – Live After Death Horror Fest

09.12.2023 NL – Eindhoven – Eindhoven Metal Meeting

15.12.2023 DE – Essen – Turock

16.12.2023 DE – Übach-Palenberg – Rockfabrik

27.12.2023 DE – Hamburg – Markthalle – The very last show!

Tickets für die finale Holy Moses Show in Hamburg gibt es hier:

https://www.eventim.de

https://www.metaltix.com

Holy Moses online:

https://www.facebook.com/official.holy.moses

https://www.instagram.com/holy.moses.official