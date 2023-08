Heirloom: veröffentlichen neues Album „Romanticize“

Die in Raleigh ansässige Metalcore-Band Heirloom hat angekündigt, dass ihr neues Album Romanticize endlich über Judge & Jury Records erhältlich ist! Heirloom liefern massive Riffs, untypische Breakdowns und dunkle Gesangslinien. Wenn ihr Killswitch Engages The End Of Heartache mit Chester Benningtons Gesangslinien mischt, habt ihr vielleicht eine Vorstellung davon, was euch erwartet. Alles angetrieben durch die 5-Sterne-Produktion des Grammy-Gewinners Howard Benson und Neil Sanderson von Three Days Grace!

Beim Anhören des Albums werdet ihr sicherlich den Song Broaderscope aufgrund seiner düsteren und melancholischen Ader als eines der Highlights erkennen. Die Band erklärte zu diesem Track: “Broaderscope umfasst lyrische Themen im Zusammenhang mit dem Tod von Familienmitgliedern und Freunden, mit denen Sie nicht so viel Zeit verbringen konnten, wie Sie dachten. Ob Großeltern, entfernte Verwandte oder sogar Menschen in Ihrem Alter. Der Refrain ist eine ehrliche und verletzliche Erklärung, die Gedanken zum Ausdruck bringt, die viele von uns stillschweigend mit sich herumtragen – die Angst vor dem Tod und die Unwissenheit, wann er uns erwartet. Es geht kurz darauf ein, dass man von Familienmitgliedern erzählt, die verstorben sind, bevor man überhaupt gelebt hat Zeit mit ihnen und anderen Familienmitgliedern zu verbringen, die man vielleicht jahrelang nicht gesehen hat und mit denen man in Zukunft Zeit verbringen wollte, nur um dann festzustellen, dass sie plötzlich verstorben sind, bevor man die Chance dazu hatte. Die angesprochenen konsistenten Themen sind das Bedauern darüber, die Zeit verpasst zu haben, die wir mit besagten geliebten Menschen verbracht haben, sowie die anhaltende Angst vor dem, was unser eigenes „Vermächtnis“ sein wird. Für viele ist es ein sehr heikles Thema, aber es liegt uns sehr am Herzen, darüber zu sprechen.”

Romanticize ist das Debüt-Studioalbum von Heirloom. Das Album ist seit fast zwei Jahren in Arbeit. Ende 2021 begann die Band mit den Produzenten Howard Benson und Neil Sanderson an Ideen für ein Album zu arbeiten. Im Mai 2022 nahmen sie fünf Songs in Bensons renommierten West Valley Recording Studios unter der Leitung von Mike Plotnikoff und Brandt Sier auf und kehrten später im März 2023 ins Studio zurück, um weitere fünf Songs für ein 10 Songs umfassendes Album fertigzustellen. An der Vorproduktion und der Demostrukturierung arbeiteten Andrew Simmons, Travis Dark, Scotty Seigel, Jonathan Young und Lindi Ortega.

Bei Romanticize geht es um die bipolare Störung (an der der Sänger Nolan Kenneth Smith leidet), die dunkleren Aspekte der posttraumatischen Belastungsstörung und darum, wie schwierig es sein kann, sich von vergangenen Traumata zu lösen, die Sie geistig davon abhalten, mit Ihrem aktuellen Leben zufrieden zu sein.

In den Texten steckt auf jeden Fall viel von Smiths Leben, wie zum Beispiel das Bedürfnis, aus seiner Stadt zu fliehen, um die Welt zu entdecken, ein Autounfall, in den er verwickelt war, oder der Kampf gegen die Dämonen, um Groll und Wut aus deinem Leben zu verbannen, aber das sind Dinge, die Jeder kann sich potenziell darauf beziehen.

Das Album wurde von Howard Benson und Neil Sanderson produziert. Mischtechniker: Joe Rickard. Entwickelt von Mike Plotnikoff, Hatsukazu Inagaki. Hilfsingenieur: Brandt Sier. Editing von Paul DeCarli. Mastering-Ingenieur: Niels Nielsen.

Romanticize Tracklist:

1. We Are Not The Same

2. [Hyper]Vigilant

3. Romanticize (feat. Taylor Barber und Left To Suffer)

4. Wanderlust

5. Passenger Seat (feat. Lauren Babic)

6. [Hive]Mindreader

7. Broaderscope

8. In A Blink

9. Run From Me

10. Suffer All The Same

Heirloom Line-Up:

Nolan Smith – Gesang

Kevin DeJong – Gitarre

Austin Smith – Bass

Nikki Leferson – Schlagzeug

Heirloom online:

Instagram

Facebook