Ghost: VVK-Start und Trailer zum Debüt-Kinofilm

Trafalgar Releasing hat den internationalen Trailer für Ghosts Debüt-Film Rite Here Rite Now veröffentlicht. Wie bereits angekündigt, wird der Film am 20. und 22. Juni in den Kinos weltweit Premiere feiern. Der Kartenvorverkauf ist gestartet – Tickets sind erhältlich an dieser Stelle. Weitere Vorführungen können je nach Region variieren. Rite Here Rite Now wurde während der beiden ausverkauften Ghost-Shows im ehrwürdigen Kia Forum in Los Angeles gedreht und lässt die Zuschauer voll und ganz in das farbenprächtige Melodrama des gepriesenen Live-Rituals eintauchen, das dazu beigetragen hat, Schwedens führenden theatralischen Rock-Export zum GRAMMY-Gewinner, Chartstürmer und Arena-Headliner auf der ganzen Welt zu machen.

Rite Here Rite Now: Der offizielle Soundtrack zum Film wird am 26. Juli weltweit über Loma Vista Recordings veröffentlicht. Die 18 Lieder umfassende Ergänzung zu Ghosts erstem Spielfilm und dem ersten Film-Soundtrack der Band überhaupt wird auf allen Formaten (digital, CD, 2xLP) erhältlich sein. Vorbestellungen können ab sofort hier getätigt werden und beinhalten die Soundtrack Live-Version von Absolution, die bei dem mittlerweile legendären Two-Night-Stand im Forum als Instant Grat Track des Soundtracks aufgenommen wurde.

Rite Here Rite Now ist jedoch so viel mehr als ein Konzertstreifen. Ghosts Debüt-Film kombiniert die Live-Performance vom zwei Nächte umfassenden Finale der Re-Imperatour in den USA 2023 mit einer erzählerischen Geschichte, die Handlungsstränge aus der langjährigen Chapter-Webserie der Band aufgreift. Das Ergebnis ist eine völlig einzigartige phantasmagorische Mischung: Live-Performances zu Highlights aller fünf Ghost-Alben sowie dem RIAA-Platin-zertifizierten Mary On A Cross und mehr werden mit Leinwanddebüts von einigen der Fangemeinde bekannten Gesichtern verbunden – alle interagieren hinter den Kulissen mit Ghosts Papa Emeritus IV, dessen Zukunft und Schicksal in den Händen des Ministeriums liegt.

Egal, ob man ein treuer Anhänger ist, der seine Erinnerungen an das Ghost-Live-Spektakel wieder aufleben lassen möchte, oder ob man zu den neugierigen Uneingeweihten gehört: Rite Here Rite Now lässt einen das Telefon weglegen und im Moment leben – während ein Schatten der Ungewissheit auftaucht – völlig verzaubert und im Bann dieses bombastischen und doch intimen filmischen Porträts von Ghost.

Rite Here Rite Now ist von Ghosts Tobias Forge und Alex Ross Perry inszeniert und von Popecorn Cinematic Pictures produziert. Zu den Produzenten gehören Kristen Mulderig, Rick Sales, Craig Butta und Jonas Åkerlund.

Hinweis: Die genauen Vorführtermine können von Land zu Land variieren. Zu den Ausnahmen gehören Schweden, Dänemark und Finnland, wo die Screenings am 20. und 23. Juni stattfinden, sowie Frankreich, wo sich die Vorführungen nur am 23. Juni abspielen. Alle Informationen hierzu findet ihr unter ritehereritenow.com.

Über Ghost: Die GRAMMY-gekrönte schwedische theatralische Rockband und weltweite Sensation Ghost, die fast 10 Milliarden Streams erreicht hat, bringt das „euphorische Spektakel“ (Rolling Stone) ihrer Live-Shows immer mehr Menschen nahe, zuletzt auf der triumphalen Re-Imperatour U.S.A. 2023, wo sie vor ihrem Finale im Kia Forum in Los Angeles zwei Nächte lang mehr als zwei Dutzend nordamerikanische Städte besuchten. Im März 2022 berichtete The Los Angeles Times in einer Kalender-Titelgeschichte, dass Ghost „den Metal und die Charts erobert“ haben, als ihr fünftes Album Impera auf Platz 1 der US-Albumcharts debütierte, auf Platz 2 in die Billboard 200 einstieg und in Schweden, der Heimat der Band, sowie Deutschland und Finnland auf Platz 1 landete, während es in einem halben Dutzend weiterer Länder die Top 5 erreichte. Mit Spillways – von der New York Times als „süßlich konstruierter Rocksong“ gepriesen und später mit Joe Elliott von Def Leppard neu interpretiert – und dem GRAMMY-nominierten Call Me Little Sunshine – Ghosts fünftem Nummer-1-Hit im Active Rock Radio – bewegte Impera den Rolling Stone zu der Bemerkung: „Ghost hat die Pandemie vorhergesagt, jetzt sagt die Metalband den Untergang von Imperien voraus.“ Das Album präsentiert die bis dato aktuellsten Ghost-Themen vor einem düster-melodischen Hintergrund, der Impera zu einem unverwechselbaren Hörerlebnis macht – und doch unverkennbar und typisch Ghost. Nachdem Ghost 2022 mit dem RIAA-Platin-zertifizierten Mary On A Cross zum ersten Mal die Billboard Hot 100 geknackt hatten und Impera bei den American Music Awards als Favorite Rock Album und bei den iHeart Radio Music Awards als Best Rock Album of the Year ausgezeichnet wurde, präsentierte die Band Phantomime, eine fünf Songs umfassende Cover-EP, darunter die Version von Iron Maidens Phantom Of The Opera, die der Band ihre fünfte GRAMMY-Nominierung einbrachte. Der scheinbar grenzenlose Ehrgeiz von Ghost wird die Band schon bald auf die Leinwand bringen, und zwar im Juni 2024 mit der Kinopremiere des Spielfilms Rite Here Rite Now.

Über Alex Ross Perry: Alex Ross Perry wurde 1984 in Bryn Mawr, Pennsylvania, geboren. Er besuchte die Tisch School of the Arts an der New York University (NYU) und arbeitete bei Kim’s Video in Manhattan. Er ist Regisseur der Filme Impolex, The Color Wheel, Listen Up Philip, Queen of Earth, Golden Exits, Her Smell und Autor von Disneys Christopher Robin. Er hat bei Musikvideos für Ghost, Pavement, Kim Gordon, Sleigh Bells und vielen anderen Regie geführt. Er lebt in Brooklyn.

Über Trafalgar Releasing: Trafalgar Releasing, der Weltmarktführer im Event-Kino-Vertrieb, macht sich die Macht des Kinos zunutze, um Fans in mehr als 15.000 Kinos in 132 Ländern zusammenzubringen. Als Tochtergesellschaft von Trafalgar Entertainment ist Trafalgar Releasing für die Produktion, den Erwerb, die Vermarktung und den Vertrieb von Live- und aufgezeichneten Inhalten in Kinos auf der ganzen Welt zuständig und wird von einem internationalen Team in Großbritannien, den USA und Deutschland geleitet. Mit Live-Konzerten, Musikdokumentationen, Weltklasse-Opern, preisgekröntem Theater und mehr von führenden Namen der Unterhaltungsbranche wie Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Metallica, Oasis, Coldplay, Billie Eilish, dem Royal Opera House und anderen hat Trafalgar Releasing wiederholt Rekorde an den Kinokassen gebrochen, zuletzt mit dem internationalen Vertrieb von Taylor Swift | The Eras Tour, dem umsatzstärksten Konzertfilm aller Zeiten. Informationen über Trafalgar Releasing finden Sie unter www.trafalgar-releasing.com.

