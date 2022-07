Ghost: veröffentlichen neues Video zu „Spillways“

„Die schwedische Band Ghost trifft zuverlässig die drei Ps: proggy, punkig und poppig. Ihr fünftes Album, Imperia, verpackt die ehrgeizigen Ausmaße der Rock-Epen der 70er Jahre in (relativ) mundgerechte Pakete mit amüsant verwirrenden Storylines. Spillways, einer der geradlinigsten Tracks des Albums, beginnt mit einem stampfenden Klavier, das direkt aus Billy Joels All for Leyna stammt, und geht schnell in eine süßlich konstruierte Rockmelodie über. Man denke an Bad Religion mit Jesus Christ Superstar in den Adern.“ – The New York Times

Von den Seiten der grauen Dame auf die Leinwand … Ghost präsentiert das phantasmagorische Video zu Spillways, das den unwiderstehlichen Ohrwurm von Imperias neuester Single – ein solider Anwärter auf die Fortsetzung der Serie von Rock-Radio-Nr.1s der Band (Imperias Call Me Little Sunshine und Hunter’s Moon bringen Ghosts Karriere insgesamt auf fünf aufeinanderfolgende Nr.1s) – in majestätischer visueller Form dank Regisseur Amir Chamdin wiedergibt. Um sich in der filmischen Welt von Spillways zu verlieren, schaut hier:

Weitere audiovisuelle Neuigkeiten von Ghost: MTV sendet derzeit zehn Sendungen von Ghosts 6-Song-Ritual Live From The Ministry in voller Länge auf MTV Live. Überprüft die lokalen Sendetermine für die verbleibenden spezifischen Daten und Zeiten.

Und schließlich werden Papa Emeritus IV and the Nameless Ghouls für die nordamerikanischen Gläubigen, die sehnsüchtig auf einen weiteren Vorgeschmack auf Ghost warten, erneut das „euphorische Spektakel“ (Rolling Stone) ihres Live-Rituals für die nächste Etappe ihrer weltweit dominierenden Imperatour nach Nordamerika bringen. Die nordamerikanische Imperatour wird die mit dem Grammy® Award ausgezeichnete schwedische Theatralik-Rockband als Headliner durch 19 Arenen in den USA und Kanada führen (plus einen Auftritt beim Blue Ridge Rock Fest in Virginia). Die Tournee beginnt am 26. August in der Pechanga Arena in San Diego und läuft bis zum 23. September im Resch Center in Green Bay.

