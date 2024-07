Ghost: veröffentlichen „Rite Here Rite Now“ – Original Motion Picture Soundtrack zum erfolgreichsten Hard-Rock-Kino-Event Nordamerikas

„As far as live acts go, they’re one of the best in the business — and now they have the movie to prove it.” —The Los Angeles Times

Nachdem Ghost mit Rite Here Rite Now an den Kinokassen weltweit Rekorde gebrochen und eine frenetisch gefeierte Streaming-Premiere gefeiert haben, veröffentlichen sie nun über Loma Vista Recordings den Soundtrack zum Film. Die Doppel-LP und CD enthalten je ein 16-seitiges Fotobuch, ein offizielles Filmplakat und 18 Songs aus dem Debütfilm der Band, die bei den legendären ausverkauften Konzerten von Ghost im Kia Forum in Los Angeles live aufgenommen wurden. Zusätzlich zu den Live-Versionen von Klassikern und Deep Cuts aus dem berühmten Katalog des Grammy-prämierten Theatrical-Rock-Ensembles enthält der Rite Here Rite Now-Soundtrack die bisher unveröffentlichte Abspann-Hymne des Films, die unveröffentlichte dritte Papa Nihil-Single aus der 1969er-Ära mit dem Titel The Future Is A Foreign Land. Der Rite Here Rite Now-Soundtrack ist ab jetzt weltweit über alle Streaming-Dienste, als 2xLP, 2XCD und Kassette (exklusiv in Großbritannien) erhältlich. Weitere Informationen unter https://i.ghost-official.com/RiteHereRiteNow

Infolge der schockierenden Ereignisse, die in Rite Here Rite Now zu sehen sind, wurden Gedenkfeiern für die verstorbene Sister Imperator angekündigt. Die heiligen Stätten, an denen Fans ihr die letzte Ehre erweisen und persönliche Opfergaben hinterlassen können, sind hier zu finden: https://ritehereritenow.ghost-official.com/

Schließlich wurde der Vorabend der Veröffentlichung von Rite Here Rite Now durch ein animiertes Double-Feature über den Ghost YouTube-Kanal eingeläutet: Nun wurde zunächst das bewunderte Animationsvideo Mary On A Cross aus dem Film veröffentlicht (hier), gefolgt von der Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Musikvideos zum exklusiv auf dem Soundtrack zu findenden The Future Is A Foreign Land. Hier ist es zu sehen:

