Ghost: kommen 2023 für zwei Konzerte nach Deutschland

2023 satteln Ghost erneut die schwarzen Rösser und bringen ihr düsteres Spektakel am 6. Juni in das Berliner Velodrom und am 19. Juni in die Hamburger Barclays Arena. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 2. Dezember, um 11 Uhr unter www.eventim.de/ghost

Damit knüpft die GRAMMY-prämierte Metal-Band um Sänger Tobias Forge aka Papa Emeritus an ein enorm erfolgreiches Jahr 2022 an. Im Zuge der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Impera konnten Ghost ihre erste Nr. 1 in den deutschen Albumcharts erreichen, weltweit fulminante Shows präsentieren und jüngst die Auszeichnung für das „Favorite Rock Album“ bei den American Music Awards einheimsen.

DreamHaus presents: Ghost

Di. 06.06.2023 Berlin | Velodrom

Mo. 19.06.2023 Hamburg | Barclays Arena

Allgemeiner Vorverkauf Fr. 02.12.2022, 11:00 Uhr

Tickets: www.eventim.de/ghost

Weitere Infos zu Ghost und Impera könnt ihr hier nachlesen: