Ghost: veröffentlichen neue Single „Twenties“

Mit der Single Twenties liefern die Grammy-Preisträger Ghost heute den nächsten Vorgeschmack auf ihr kommendes fünftes Album Impera. Das neue Werk der schwedischen Theatrical Rock-Band erscheint am 11. März via Loma Vista Recordings.

Untermalt von einer angemessen manischen musikalischen Kulisse steht der unnachgiebige Track Twenties in krassem Kontrast zur vorangegangenen, eher hypnotischen Single Call Me Little Sunshine und kündet von „reigns of pennies and piles of moolah“. Der apokalyptisch prophetische Vibe von Twenties macht das Stück im Kanon Ghosts einzigartig – wie auch die nicht beabsichtigte textliche Relevanz in Bezug auf aktuelle Ereignisse im Weltgeschehen…

Die Veröffentlichung von Twenties wird begleitet von einem exklusiven Interview bei Apple Music New Music Daily, wo Ghosts Tobias Forge Apples Zane Lowe in der Welt von Impera willkommen heißt. Weitere Informationen dazu hier. https://found.ee/Ghost_ZaneLowe

Nach dem in der Ära der Pest angesiedelten, Grammy-nominierten Vorgänger Prequelle transportiert Impera Ghost um Jahrhunderte in der Zeitgeschichte nach vorn. Das Ergebnis ist das bisher ambitionierteste und textlich prägnanteste Projekt im Schaffen Ghosts. Im Verlauf der 12 Songs erstehen und fallen Imperien, drängen sich marktschreierisch, gleichermaßen finanziell wie religiös motivierte Möchtegern-Messiasse auf und Prophezeiungen werden verkündet, während die Lüfte erfüllt werden von himmlischen, aber auch menschengemachten Gestalten. All das macht Impera zum bisher gegenwärtigsten Werk Ghosts und sorgt zusammen mit hypnotischem, dunkelbunten Melodienreigen für ein Hörerlebnis wie kein zweites. Dabei steht fest: Es ist unverkennbar und quintessenziell Ghost.

Impera kann HIER vorbestellt werden. Das Album wurde produziert von Klas Åhlund, gemischt von Andy Wallace und enthält auch die Active Radio #1 Single Hunter’s Moon. Die komplette Tracklist lautet:

Ghost – Impera

1. Imperium

2. Kaisarion

3. Spillways

4. Call Me Little Sunshine

5. Hunter’s Moon

6. Watcher In The Sky

7. Dominion

8. Twenties

9. Darkness At The Heart Of My Love

10. Grift Wood

11. Bite Of Passage

12. Respite On The Spital Fields

Im April und Mai 2022 werden Ghost ihre bisher größte europäische Headline-Arenatour spielen.

Ghost – Imperatour 2022 // GSA-Konzerte

19.04.2022 – (DE) Köln, Lanxess Arena

21.04.2022 – (DE) Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

22.04.2022 – (DE) Frankfurt, Festhalle

11.05.2022 – (AT) Wien, Stadthalle

13.05.2022 – (CH) Zürich, Hallenstadion

15.05.2022 – (DE) Hannover, ZAG Arena

16.05.2022 – (DE) München, Olympiahalle

Tickets zur Tour sind bereits erhältlich.

Weitere Informationen zu Ghost hier:

www.ghost-official.com

https://www.facebook.com/thebandghost