Papa Roach: kündigen neues Album “Ego Trip” für den 08.04.2022 an

Nach monatelangen Andeutungen und zahlreichen Single-Veröffentlichungen haben Papa Roach offiziell bekannt gegeben, ihr neues Album Ego Trip am 8. April 2022 über New Noize Records und mit ADA Worldwide (die Independent Label und Künstler Services Division der Warner Music Group) als Partner zu veröffentlichen

Das elfte Studio Album ist Ausdruck einer kontinuierlichen Karriere, die furchtlos und zielstrebig einen Pfad in und durch die vierte Dekade des Band-Bestehens zu graben gedenkt.

Auf Ego Trip machen Papa Roach damit weiter, Neuland zu erschließen – und das in einer Zeit, in der sich viele verzweifelt nach einst gültigen Grundfesten der Vergangenheit sehnen. Oder wie Sänger Jacoby Shaddix es formuliert: „Jetzt ist nicht die Zeit für Gemütlichkeit und Konformität. Vielmehr sollte man sich inspiriert fühlen, etwas Neues aufzubauen. Etwas Besseres, womit sich noch viel mehr transportieren lässt.”

Ergänzend zur Ankündigung und zur Feier des Starts ihrer Headliner-Tournee, teilt die ikonische Rock Band eine neue Single mit ihren Fans: Cut The Line präsentiert die markante Mischung aus energetischen, harten Gitarren und Drums sowie himmelstürmenden Refrains im lyrischen Zusammenhang mit der Frage “Are You Tangled Up Inside?” (was zu Deutsch ungefähr so viel wie „fühlst du dich innerlich verheddert?” bedeutet.) Das begleitende Musikvideo erscheint diesen Freitag um 19 Uhr und zeigt die Band in einem Performance-Video zu ihren Proberaum-Wurzeln zurückkehren.

Unter folgendem Link können Fans Ego Trip vorbestellen und die neue Single Cut The Line im Stream genießen: https://PapaRoach.lnk.to/egotrip.

Cut The Line befindet sich in bester Gesellschaft mit den vorangegangen Single-Veröffentlichungen Stand Up, Dying To Believe oder Kill The Noise (letztere hielt sich über einen Monat auf Platz 1 der Mainstream Rock Charts) sowie der besonderen Genre-Grenzüberschreitungs-Single Swerve, die mit Jason Aalon Butler (Fever 333) und Sueco aufwarten konnte. All diese Songs entstammen einer Songwriting-Session aus dem Jahre 2020 bei der die ikonischen Rock-Band mit ihrem engmaschigen und vertrautem Kreativnetzwerk-Team aus Kollaborateuren wie Colin „Doc“ Brittain, Nick Furlong, Jason Evigan sowie den Neuzugängen WZRD BLD und Andrew Goldstein zusammengearbeitet hat.

Die Saat für dieses Album, welches beinahe wie versehentlich in den Wehen eines globalen Lockdowns zu keimen begann, wurde damit gelegt, dass das Quartett im Sommer 2020 ein COVID-sicheres Villen-Quartier im kalifornischen Temecula bezogen hatte. Ursprünglich als eskapistische Flucht und Kreativ-Übung in einer Welt geplant, die nahezu vollkommen zum Stillstand gelangt war, wuchs daraus schnell etwas Größeres. Zielgerichtet, provokant und den schmalen Grat zwischen Selbstbewusstsein und Großspurigkeit ohne zu Schwanken wandelnd („Ich hoffe wirklich, dass [der Album-Titel] ein paar Leute innehalten und ihren Weg überdenken lässt“, so Jacoby lachend) zeigt das von Gitarrist Jerry Horton, Bassist Tobin Esperance und Schlagzeuger Tony Palermo mit ihrem Sänger erschaffene Album Papa Roach von ihrer wagemutigsten und brillantesten Seite.

Über Papa Roach

Die zweifach GRAMMY-nominierten und mehrfach Platin-ausgezeichneten Papa Roach zählen zu der Speerspitze des Alternative Hard Rock. Erst im letzten Jahr konnte die Band das 20-jährige Jubiläum ihres Klassiker-Albums Infest feiern. Auch zwei Dekaden darauf ist die Karriere der Band weiterhin im vollen Gange und können Papa Roach weltweite Erfolge verzeichnen.

