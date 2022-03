Ruhrpott Metal Meeting 2022: back from the Dead

Mehr Metal geht nicht! Aus dem Ruhrpott kommen einige der größten deutschen Heavy Bands überhaupt. Die ganz großen Helden des Genres, darunter eben auch ein paar hiesige, kehren jetzt endlich wieder hierhin zurück, wenn im Dezember das legendäre und glücklicherweise auch unverwüstliche Ruhrpott Metal Meeting steigt. An zwei Tagen und auch noch in der wohl bestens dafür passenden Umgebung!

Die Turbinenhalle in Oberhausen ist eine der schönsten und schärfsten Veranstaltungsstätten in Deutschland. Und angesichts der typisch industriellen Architektur, einhergehend mit dem damit verbundenen rauen Charme, optimal für das Ruhrpott Metal Meeting geeignet.

Und zur Wiederauferstehung haben sich für heuer schon einige der besonders großartigen Granaten angekündigt!

Allen voran die glorreichen Briten Saxon. In über 40 Jahren haben es Biff Byford und seine Jungs auf eine beträchtliche Anzahl an harten Rock-Hymen gebracht. Bald gibt es Wheels Of Steel, Motorcylce Man und Denim And Leather wieder live zu erleben. Und neues Material vom aktuellen Chartbreaker-Album Carpe Diem. Britischer Stahl vom Feinsten und Härtesten!

Mit dabei sind auch die genialen Progressive-Thrashern Coroner aus der Schweiz – man denke nur an wegweisenden Alben wie Punishment For Decadence – und die „bösen“ Buben von Benediction aus Birmingham, die dem Volk ihren powervollen und präzisen Death Metal um die Ohren hauen. Nicht umsonst heißt deren Meisterwerk von 2008 Killing Music.

Die heimische Kult- und Trashfahne halten Darkness und Assassin aus Essen und Düsseldorf hoch und werden den Ruhrpott würdig und wuchtig vertreten.

Die ebenfalls aus dem Ruhrgebiet stammenden The Night Eternal gehen es klassisch und finster an, während es Knife aus Hessen schwarz und schnell krachen lassen.

Diese wuchtige Portion Heavy Metal mit all seinen Facetten und Schattierungen wird nur – und endlich wieder – auf dem Ruhrpott Metal Meeting serviert!

Infos: https://ruhrpott-metal-meeting.de