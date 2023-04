Siberian Meat Grinder – Join The Bear Cult

Siberian Meat Grinder, die Kultband aus Russland, hat letztes Jahr ihr lang erwartetes Album Join The Bear Cult veröffentlicht. Der Crossover / Thrash Metal ist seit dem 22.04.2022 über das Label Destiny Records / Broken Silence erhältlich und hat eine Laufzeit von 40:02 Minuten.

Als einer der wichtigsten Exportschlager Russlands in Sachen harter Musik haben Siberian Meat Grinder in den letzten Jahren einen starken Eindruck in der internationalen Metalszene hinterlassen. Das Metal- / Hardcore-Powerpaket aus dem frostigen Moskau liebt es, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, gleich ein Dutzend Einflüsse wie die aus dem Thrash, Hardcore-Punk, Black und Doom-Metal humorvoll miteinander zu kombinieren. Dabei sind sie irgendwo zwischen den späten 90ern und den frühen Tagen unseres aktuellen Jahrtausends hängen geblieben. Neben Skatboards und Basecaps setzten sie auf Kutten und harte Metal Riffs.

Das Album Join The Bear Cult ist trotzdem kein Siberian Meat Grinder Geniestreich. Technisch ansprechend verpackt, ist das ganze Konstrukt am Ende des Tages doch ganz schön platt und abgedroschen. Musikalisch dürfte abgedroschen eher eine positive Kritik für die Russen bilden, ist in dem Fall aber nicht so gemeint. Das Konzept von Song zu Sog einfach das umzusetzen, worauf man gerade Lust hat, setzt den Hörer vor eine Hürde, die erst einmal genommen werden muss. Die Jungs präsentieren eine Mischung aus aggressiven Riffs, intensiven Drums, schreienden Vocals und eingängigen Hooks. Abgrenzungen gibt es keine, gleiches gilt für wirkliche Höhepunkte.

Der Opener Into The Grinder gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Hörer erwartet. Ein wütender, energiegeladener Track, der die Stimmung der Platte gut einfängt. Es folgen Songs wie Arise, Fire It Up und Mother Bear, die ihre Charakterköpfe durchsetzen wollen. Der sibirische Fleischwolf dreht somit die 40 Minuten je nach Lust und Laune durch die Mangel. Tröpfchenweise schlagen die Riffs ins Ohr und sorgen für ein für mich durchwachsenes Album.

