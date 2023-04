Rock Meets Classic am 14.04.2023 in der tectake Arena in Würzburg

Event: Rock Meets Classic 2023

Künstler: Joey Tempest, Dee Snider, Mick Box & Bernie Shaw, Maggie Reilly, Ronnie Romero, Mike Tramp

Ort: Würzburg tectake Arena

Datum: 14.04.2023

Kosten: ca. 80 €

Genre: Rock

Besucher: ca. 3.000

Veranstalter: Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH



Link: https://www.rockmeetsclassic.de/

Die ausverkaufte tectake Arena (ehemals S. Oliver Arena) in Würzburg konnte jetzt am 14. April nach drei Jahren der Entbehrung dem Publikum endlich wieder ihre Rock Meets Classic Show präsentieren.

Sozusagen ein Heimspiel hatte dabei der Veranstalter, der Würzburger Manfred Hertlein, der am 7. Januar 1993 diese Formation aus dem Boden gestampft hat. Und wahrlich mit Erfolg, wie ausverkaufte Hallen für sich sprechen.

Leider ist der sonstige Gastgeber Matthias Lasch, besser bekannt als Mat Sinner, immer noch erkrankt, sodass das Rock Meets Classic Symphonic Orchestra mit einem Queen–Medley den Abend eröffnet und so die Zuschauer auf eine Reise durch die „größten Rock Hits“ (dem aktuellen Tourmotto) mitnimmt.

Dabei ist das Orchester natürlich nicht allein, viele namhafte Größen haben sich bei der Show eingefunden, um ihre Songs, echte Klassiker in der Rockgeschichte, zum Besten zu geben.

Gleich drei Premieren gibt es an diesem Classic Abend mit Mike Tramp, Ronnie Romero und Maggie Reilly.

Mike Tramp, seines Zeichens Sänger und Gründungsmitglied von White Lion, präsentiert ein „Best-of–Programm“, darunter die Songs Wait, Broken Heart, das Cover Radar Love (Golden Earring) und natürlich die Wahnsinnsballade When The Children Cry. Ihm schließt sich Ronnie Romero von Rainbow an. Er trat 2016 der Band bei und steht bei Rock Meets Classic seinen musikalischen Vorbildern Ronnie James Dio und Freddie Mercury in nichts nach. Er animiert das Publikum zum ersten Mal mit Long Live Rock’n Roll, I Surrender und Since You’ve Been Gone an diesem Abend zum Aufstehen und Feiern am Platz.

Die einzige Newcomerin der Show ist Maggie Reilly, eine der Original–Sängerinnen von Mike Oldfield. Sie ist zwar eher die stillere Akteurin, aber in keinem Fall die weniger stimmgewaltige. Von ihrer schottischen Sopranstimme gibt es To France, Everytime We Touch und das bekannte Moonlight Shadow zu hören.

Die Fans mussten drei Jahre auf diesen Abend warten und die meisten haben dies auch gemacht und ihr Ticket behalten.

So sind für die Rock Meets Classic–Veranstalter und die Künstler die Fans die wahren Stars des Abends. Denn nur durch treue Fans kann die Show weitergehen! Und die braucht jedes Konzert, jede Veranstaltung zurzeit mehr denn je!

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Mick Box und Bernie Shaw von Uriah Heep, die auch gerne mal außerhalb ihrer Auftritte in Unterfranken fränkischen Wein genießen. Mittlerweile kann die Band auf eine 50-jährige Bandhistory zurückblicken und ihre Klassiker Free Me, July Morning und natürlich Lady In Black lassen keinen auf seinem Platz sitzen und die ganze Halle ist fleißig am Mitsingen.

Schlag auf Schlag geht es jetzt weiter mit den letzten zwei Künstlern des Abends – Dee Snyder von Twisted Sister und Joey Tempest von Europe.

Dee Snyders spektakulärer Live-Act reißt wirklich alle von den Stühlen und die ersten Fans stürmen vor die Bühne! Es ist aber auch bewundernswert, was der ehemalige Paradiesvogel und Bandmaster von Twisted Sister da abliefert! Er feuert eine Hitkanone nach der anderen auf die Fans ab, darunter Where Not Gonna Take It, The Price, I Wanna Rock und als Zugabe seine Version von Highway To Hell und stürmt dabei konstant über die Bühne. Mit einer der Highlights dieses Abends!

Tempest dagegen ist seit 2016 bei der RMC–Familie dabei – und ein Ende ist nicht abzusehen! Viel zu stark ist sein Bekanntheits- und Beliebtheitsstatus! Ach und singen kann er natürlich auch! Über Superstitious, der gefühlvollen Ballade Carrie bis hin zu Rock The Night – energiegeladen und spielfreudig präsentiert der Schwede sein Showprogramm der tanzenden Menge, die es mittlerweile nicht mehr auf den Plätzen hält und fleißig vor der Bühne mittanzt und -singt – so wie man es auch auf Konzerten gewohnt ist.

Auch das Spiel mit dem Mikroständer beherrscht der Europe–Sänger noch gut und erntet dafür nicht nur Applaus, sondern auch Blumen aus dem Publikum.

Natürlich darf er dann auch zum großen Finale mit allen Künstlern auf der Bühne mit The Final Countdown den Abend beschließen.

Ein wahrhaftiges Gesangs- und Showerlebnis, das nur begeisterte Fans zurücklässt!