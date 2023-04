Skillet – Dominion

Das heutige Thema ist nicht nur schon über ein Jahr alt, es fliegt auch in Europa dazu noch unter dem Radar. In ihrer Heimat bereits seit Jahren sicher gesetzt, bleibt es für die Alternative Rocker Skillet auf unserem Kontinent weiter schwer. Die besten Karten haben die vier Musiker tatsächlich noch bei uns in Deutschland und konnten zumindest die letzten drei Longplayer in die Top 50 der Albumcharts schieben. Selbst die US-nahen UK-Rocker lassen Skillet immer wieder verzweifeln. Doch woran liegt das? Wir versuchen einmal mit dem letzten Werk Dominion den Grund wenigstens erahnen zu können.

Das aktuelle Album Dominion wurde am 14.01.2022 von Warner Music veröffentlicht und verbindet alternative Rockklänge mit harmonischen Melodien, die eher am Mainstream als am Rockbusiness nagen. Da dürfte bereits das erste Problem für die Jungs liegen. Der typische US-Sound dringt weit in radiotaugliche Klänge vor und bleibt dann irgendwo zwischen den Welten stecken. In Deutschland würde man das vermutlich mit dem Sprichwort „weder Fisch noch Fleisch“ vergleichen. Schade, da die Cooper Brüder musikalisch sehr gut unterwegs sind. John hat eine starke Stimme. Das Songwriting ist anspruchsvoller als bei vielen anderen Acts des Genres und trotzdem fehlt mir persönlich nach mehreren Durchläufen auch der markante Aufhänger. Oft läuft die Platte für jemanden, der es eben rockig mag, an einem vorbei. Das tut zwar nicht weh, aber erzeugt auch keine Jubelstürme. Mit einer Gesamtspielzeit von 45:35 Minuten liefert die Band eine emotionale Sammlung von Songs. Poppig wird es bei Beyond Incredible, der zudem noch elektronisch abdriftet und schlagerartig den Refrain durch die Mangel nimmt. Die Core Beats in Kombination mit der Wärme und den melodischen Riffs zeigt noch mal die zwei Gesichter auf, die zusammengeführt werden. Die Komponenten unter einen Hut geführt, kann man mit der Leistung auf Dominion wirklich zufrieden sein, der vermutlich einfach nur die Zielgruppe fehlt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Skillet – Dominion in unserem Time For Metal Release-Kalender.