D’Virgilio, Morse & Jennings – Sophomore

Die drei Musketiere des Prog sind zurück mit ihrem zweiten Streich, der im November des vergangenen Jahres erschienen ist. Ähnlich wie beim ersten Werk namens Troika will das Material einfach nicht zu den grauen Tagen des Novembers passen und so ist jetzt endlich die richtige (Sommer)zeit für Sophomore gekommen. Tausendsassa Neal Morse (u. a. Transatlantic, Flying Colors), Zauberstimme Ross Jennings (Haken) und Trommelgott Nick D’Virgilio (Big Big Train) haben wieder eine große Ladung Folk mit einer Prise Prog Rock kombiniert und in eine knappe Stunde Spielzeit verpackt. Da das Debüt der drei Prog-Ikonen noch unter dem Mantel der Pandemie verhüllt war, gab es jetzt eine Premiere: Im Rahmen einer Live-Session sangen die drei Musiker zum ersten Mal gemeinsam an einem Ort. D’Virgilio lässt mit dieser Aussage sogar auf kommende Live-Auftritte hoffen: „Wir hatten zuvor noch nie persönlich zusammen gesungen. Es fühlte sich sehr natürlich an, und ich denke, das lässt Gutes für uns erwarten, wenn wir auf Tour gehen und hoffentlich einige Liveshows spielen können.“

Jetzt wird es zunächst Zeit, das Cabrio aus dem Winterschlaf zu holen, um mit federleichten Nummern à la Hard To Be Easy oder dem breit grinsenden Jennings-Hit Tiny Little Fires an den See zu fahren. Nachdenklich, ja gar melancholisch wird es in den Stücken Linger At The Edge Of My Memory, Weighs Me Down oder dem famosen Morse-Song The Weary One. „I’m a lonely man, singing a lonely song“ heißt es in der von Akustikgitarren und Streichern begleiteten Ballade. Zum Glück ist Mr. Morse nicht ganz alleine beim Songwriting und so können wir mit D’Virgilios Mama so richtig abhotten. Mutti rockt derbe, das dürfte doch allen klar sein. Egal, ob Country oder progressiver Rock, die Handschrift des Morse-schen Prog-Heilands scheint zu jeder Sekunde durch. Bei den mehrstimmigen Gesangsharmonien hört man wiederum die altehrwürdigen Crosby, Stills And Nash durch. Wie viel Spaß das beim Hören macht, ist meiner durchgängigen guten Laune zu entnehmen. Wie viel Freude die drei Herren bei den Aufnahmen hatten, ist an den sympathischen Musikvideos zu erkennen. Drei herausragende Musiker, die sich auf ihre musikalischen Wurzeln besinnen, ohne ihren Hauptbands Konkurrenz zu machen.

Der Trommelkreis wird in Walking On Water eröffnet und die Zeit vergeht wie im Flug. Mit dem abschließenden Anywhere The Wind Blows tragen mich die vorbeiziehenden Wolken endgültig auf und davon. Gönnt euch dieses Easy-Listening-Album und entflieht dem Alltag mit beschwingter Stimmung. Lasst euch einfach treiben, denn ohne Zweifel tropft hier der Überschwang aus jeder Pore.

