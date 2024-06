Sagenbringer – Zeit Der Geschichten

Artist: Sagenbringer

Herkunft: Hamburg / Sylt, Schleswig-Holstein

Album: Zeit der Geschichten

Genre: Folk/Pagan Metal

Spiellänge: 42:38 Minuten

Release: 05.04.2024

Link: https://sagenbringer-shop.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Haldruhir

Gitarre — Skyómi

Bass – Azaril

Schlagzeug — Trygve

Tracklist:

1. Lichtblick

2. An Die Ruder

3. Draugr

4. Zauber Der Zwerge

5. Für Immer Frei

6. Der MetDrache

7. Das Versteckte Königreich

8. Ahnengräber

9. Winterunen

10. Mein Herz An Die See

Mit ihrem neuesten Album Zeit Der Geschichten haben Sagenbringer die Pagan Metal-Szene erneut in ihren Bann gezogen. Das Werk ist eine beeindruckende Mischung aus epischen Melodien, kraftvollen Gitarrenriffs und tiefgründigen Texten, die sowohl die Fans der ersten Stunde als auch neue Hörer begeistern wird.

Das zweite Lied An Die Ruder ist ein Meisterwerk, welches zusammen mit Bandkumpel Markus (Sänger der Band Durothar) aufgenommen wurde. Durch die raue Stimme von Haldruhir und der tiefen Stimme von Markus bekommt dieses Lied einen besonderen Klang, der direkt mitreißt.

Die Band zeigt Vielseitigkeit und ist bekannt für Lieder, bei denen die Fans mitsingen können, und die für Ohrwürmer sorgen. Gerade der Song Draugr hat durch den melodischen Refrain meiner Meinung nach Ohrwurmpotenzial und lädt dazu ein, mitzusingen.

Wer den Sänger kennt, weiß, dass er ein großer Fan von der Trilogie Der Herr Der Ringe ist. Selbstverständlich hat er es sich im Song Zauber Der Zwerge nicht nehmen lassen, ein Zitat von Gimli einzubauen. Ab Minute 1:18 hört man „und sie nennen es eine Miene“. So was erkennt jeder Fan sofort. Beim ersten Anhören des Albums habe ich meinen Mann angeguckt, den Part noch mal angemacht und habe ihm begeistert erzählt, dass ich jetzt Lust darauf habe, die Filme zu gucken.

Es ist bereits das zweite Album, welches im eigenen Studio namens Kimmo Audio von Gitarrist Skyómi aufgenommen wurde. Der gelernte Audio-Engineer kennt sich aus und so konnte auch dieses Album in nur drei Monaten fertiggestellt werden.

Wer auf Instagram aktiv ist, sieht ein Bild von der Band, zusammen mit Robse. Eigentlich sollte es auf diesem Album ein Featuring mit ihm geben, was aber zeitlich nicht mehr gepasst hat. Aber wer weiß – vielleicht hören wir den großen, starken Mann bald auf dem dritten Album.

Im Großen und Ganzen handelt es sich bei diesem genialen Album, um ein gelungenes Pagan Metal Album, welches viel Melodie, Epic und typische Texte beinhaltet, die Lust auf mehr machen.