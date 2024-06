Amorphis: feiern 30 Jahre „Tales From The Thousand Lakes“ mit spektakulärer Live-Aufnahme

Finnlands Metal-Legenden Amorphis ehren das 30-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Albums Tales From The Thousand Lakes mit einer außergewöhnlichen Live-Aufnahme. Diese wird am 12. Juli 2024 als CD+Blu-ray und Vinyl von Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht.

Die Band hat im Tavastia-Club in Helsinki eine unvergessliche Performance abgeliefert und das gesamte Album in chronologischer Reihenfolge live gespielt. Dies ist ein seltenes und besonderes Ereignis, das die Magie und den Spirit des ursprünglichen Albums wiederaufleben lässt. Tales From The Thousand Lakes hat damals neue Maßstäbe gesetzt und ist bis heute ein Monument der finnischen Mythologie und Musikszene.

Mit Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) zeigen Amorphis ihre ungebrochene Energie und künstlerische Einzigartigkeit. Der Konzertfilm fängt die rohe Intensität und emotionale Tiefe ihrer Live-Auftritte ein und hebt sie auf ein neues Level.

Jetzt präsentiert die Band das Live-Video zu Black Winter Day, das einen weiteren Einblick in die kommende Blu-ray gibt. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine erinnert sich: „1994 stach Black Winter Day aus dem Tales…-Material hervor. Es war wahrscheinlich der erste Death-Metal-Song mit Walzer-Takt und Moog-Synthesizer – das war damals wirklich außergewöhnlich. Auch drei Jahrzehnte später begeistert Black Winter Day noch Metalheads weltweit und spielt eine wichtige Rolle im Amorphis-Universum!“

Das Artwork stammt von Jean-Emmanuel „Valnoir“ Simoulin.

Weitere Informationen zu Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) und das offizielle Live-Performance-Video von Drowned Maid (Live At Tavastia) findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=_AecdDeSU_I.

Amorphis sind:

Gesang – Tomi Joutsen

Gitarre – Esa Holopainen

Gitarre – Tomi Koivusaari

Bass – Olli-Pekka Laine

Keyboard – Santeri Kallio

Schlagzeug – Jan Rechberger