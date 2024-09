Reigning Phoenix Music (RPM) und Kataklysms Maurizio Iaconos Distortion Music Group (DMG): geben strategische Partnerschaft bekannt

Reigning Phoenix Music (RPM), eines der am schnellsten wachsenden Plattenlabels im Bereich Hard Rock und Heavy Metal, freut sich, eine mehrjährige Partnerschaft mit Maurizio Iaconos Distortion Music Group (DMG) bekannt geben zu können. Das neugeschlossene Bündnis umfasst u.a. Veröffentlichung, Vertrieb und Vermarktung der DMG-Künstlerinnen und -Künstler unter dem RPM-Dach. Gegründet von Musikindustrie-Experte Gerardo Martinez und dem erfahrenen Avionik- sowie Tech-Unternehmer Sven Bogner, wird RPM eine zentrale Rolle dabei spielen, das umfangreiche DMG-Portfolio international zu positionieren und weiter auszubauen.

Martinez bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Musikindustrie mit und arbeitete schon mit weltbekannten Bands wie Slayer zusammen. Zudem spielte er eine Schlüsselrolle in den Karrieren von Carcass, Dimmu Borgir, Kataklysm, Meshuggah, Machine Head, Deicide und Soulfly.

„Ich habe Maurizio schon 1995 kennengelernt, als er zum ersten Mal in den USA auf Tour war“, erinnert sich Martinez. „Später arbeitete ich mit ihm bzw. Kataklysm und diversen von ihm betreuten Bands wie Septicflesh oder Fleshgod Apocalypse zusammen. Im Laufe der Jahre haben wir eine starke berufliche, aber auch persönliche Verbindung aufgebaut, die nun schon über zwei Jahrzehnte andauert. Ich freue mich sehr auf die neue Partnerschaft, von der sowohl viele neue Talente als auch etablierte Künstlerinnen und Künstler profitieren werden!“

Maurizio Iacono, bekannt als charismatischer Frontmann der Death-Metal-Legenden Kataklysm, hat sich nicht nur als Musiker, sondern auch als einflussreicher Künstlermanager einen Namen gemacht. Über die Jahre hat er die Karrieren von renommierten Bands wie Septicflesh, Fleshgod Apocalypse, Wind Rose und Unleash The Archers maßgeblich mitgeprägt. Mit einem scharfen Auge für musikalisches Talent gründete er sein eigenes Plattenlabel, das schon früh die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Wind Rose erkannte. Auch heute setzt Iacono sich leidenschaftlich dafür ein, aufstrebenden Metal-Acts eine Bühne zu bieten. Sein Engagement für die Förderung neuer Talente macht ihn zu einer Schlüsselfigur der globalen Metal-Gemeinschaft.

„Gerardo und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren“, bestätigt Iacono. „Wir haben als Teenager bei Metal-Konzerten angefangen und uns über die Jahre in der Musikindustrie gemeinsam weiterentwickelt. Vor zwei Jahren habe ich Distortion Music Group gegründet, um Künstlerinnen und Künstlern eine echte Chance zu geben. Als Gerardo mir die Idee hinsichtlich einer Partnerschaft zwischen DMG und RPM vorstellte, war sofort klar, dass wir dieses neue Projekt anpacken und auf die nächste Stufe bringen müssen!“

Über RPM

Aktuell Sitze in Los Angeles, dem Vereinigten Königreich und Hamberg, Deutschland umfassend, ist die grundlegende Idee hinter dem Label, Heavy Metal bzw. extremer, harter Musik jeglicher Coleur den für Erfolg nötigen Rückenwind zu verleihen. In diesem Rahmen soll einerseits etablierten Bands, aber natürlich auch neuen Talenten und gar Szene-Ikonen die bestmögliche Unterstützung innerhalb der Branche zuteilwerden. Allem voran steht jedoch, Künstlerinnen und Künstlern dabei zu helfen, ihre Musik und ihr Talent in gewinnbringenden Erfolg umzuwandeln.

Über DMG

Ansässig in Orlando, Florida, wurde die Distortion Music Group 2022 von Maurizio Iacono, dem Frontmann von Kataklysm und Inhaber von Hard Impact Management (u.a. Wind Rose, Fleshgod Apocalypse, Septicflesh, Unleash The Archers), gegründet. DMG hat Musik von Schottlands Death-/Grind-Extremisten Man Must Die, Deutschlands Surf-Grind-Formation Stillbirth, der amerikanischen Power-Metal-Sensation Seven Kingdoms sowie den Backkatalog der weltweit renommierten Zwergen-Metal-Titanen Wind Rose veröffentlicht.

