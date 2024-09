Innerwish: präsentieren brandneue Single ‚Sea Of Lies‘ mit Blind Guardians Hansi Kürsch

Die griechischen Melodic-Metal-Helden Innerwish stellen eine spannende neue Single vor: Sea Of Lies mit Blind-Guardian-Frontmann Hansi Kürsch als Gast ist gleichzeitig der erste Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Ash Of Eternal Flame, das am 8. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) auf den Markt kommen wird.

„Anfangs war er noch nicht der ‚Hansi-Song‘, aber letztendlich blieb uns keine andere Wahl! Da Hansi Kürsch seinen Gesang beisteuerte, musste er es einfach werden! Wir lieben Songs im 6/8-Takt, denn sie scheinen ganz natürlich aus uns herauszusprudeln – und mit diesem haben wir alle unsere vorherigen übertroffen! Inhaltlich beleuchtet er eines der größten Streitthemen unserer Zeit: Immigration. Dabei wird die Geschichte aus der Sicht eines Kinds erzählt, das sein warmes Zuhause verlässt, um einer ungewissen, womöglich finsteren Zukunft entgegenzugehen. Die Hürden, die Bilder, die Gedanken – alles wird durch die Augen und die Gedanken des Kinds gefiltert. Die Leute scheinen derartige Situationen häufig zu übersehen, da sie vermutlich denken, dass sie nicht davon betroffen sind oder solche Probleme in der weitentfernten Zukunft liegen. Doch sind sie das wirklich? Wer kommt als Nächstes dran? Kinder sind die Zukunft und sie verdienen das Beste. Nichts weniger!“, betont die Band.

Schlagzeuger Franki Samoilis ergänzt: „Ich bin seit meiner Jugend ein RIESIGER Blind-Guardian-Fan, unser Sänger George ebenfalls. Mit Hansi Kürschs Beitrag zu einem unserer Songs wurde also ein Kindheitstraum wahr. Dank Sakis Fragos vom griechischen Rock-Hard-Magazin konnten wir all das realisieren. Es war ein unglaublicher Moment, als wir Hansis Aufnahmen zu hören bekamen – ich begann einfach zu weinen. Diese Stimme, diese Präsenz… Es ist eine unglaubliche Ehre, ihn auf unserem neuen Album dabei zu haben.“

Ash Of Eternal Flame kann hier physisch [limitiertes CD-Digipak oder limitiertes farbiges Vinyl] vorbestellt, auf eurer favorisierten Streamingplattform vorgemerkt oder digital (inkl. Sea Of Lies [feat. Hansi Kürsch] als Sofortdownload) vorbestellt werden: https://innerwish.rpm.link/aoefPR

Das Werk wartet mit zwei verschiedenen Coverdesigns von Giannis Nakos (Remedy Art Design; u.a. Amaranthe, Kamelot, Arion) auf: Dabei wird die blaue Version das CD- und Digitalvarianten des Albums zieren, während die rote Adaption die Vinyl-Ausgabe schmücken wird. Die zwölf darauf befindlichen Tracks (inkl. einer Bonus-Coverversion für physische Formate) wurden unter Anleitung von Produzent Fotis Benardo in den LoNe– und Devasoundz-Studios in Athen, Griechenland eingespielt. Der preisgekrönte Henrik Udd (u.a. Hammerfall, Powerwolf, Septicflesh) war abschließend für Mix und Mastering der Platte verantwortlich.

Textlich greift Ash Of Eternal Flame vielerlei Themen – von sozialen und globalen Problematiken über persönliche Kämpfe bis hin zu mythologischen oder gar fantasievollen Geschichten – auf, während Innerwish sich darauf anschicken, besser zu klingen als je zuvor und ihren Stand als formidable Melodic-Metal-Macht zu unterstreichen.

Ash Of Eternal Flame Tracklist:

01. Forevermore

02. Sea Of Lies

03. Higher

04. Soul Asunder

05. Primal Scream

06. Ash Of Eternal Flame

07. Cretan Warriors

08. The Hands Of Doom

09. Once Again

10. I Walk Alone

11. Breathe

Bonustrack (nur physisch):

12. Send Me An Angel [Blackfoot-Cover]

Über Innerwish

Innerwish stehen für melodischen und melancholischen Heavy-Metal, den sie auf kraftvoll-dynamische Art und Weise darbieten. Seit ihrer Gründung 1995 in Athen hat es die Band in den rund 30 Jahren ihres Bestehens nicht nur geschafft, sich den Status als eine der wichtigsten Metal-Bands Griechenlands zu erarbeiten, sondern auch im restlichen Europa wahrgenommen zu werden.

Innerwish sind:

Giorgos Eikosipentakis – Gesang

Manolis Tsigos – Gitarre

Thymios Krikos – Gitarre

Antonis Mazarakis – Bass

George Georgiou – Keyboard

Franki Samoilis – Schlagzeug

Mehr zu Innerwish:

innerwish.gr | Facebook | Instagram