Mantric Momentum: veröffentlichen neue Single/Video „The Highest Mountain“ vom kommenden Album

Die Melodic Metaller Mantric Momentum veröffentlichen ihre neue Single und das dazugehörige Video The Highest Mountain aus dem kommenden Studioalbum Alienized, das am 14. Februar 2025 über Frontiers Music Srl erscheinen wird.

Seht euch das offizielle Video zu The Highest Mountain hier an:

Gitarrist Christer Harøy kommentiert die neue Veröffentlichung: „On our second album, Alienized, we continue to build on the foundation made from the first album: a mix of heavy riffs, twin guitars, melodic vocals and massive choruses.“

Über die neue Single sagt er: „We wanted to write an “anthem-esque” song; a driving heavy tune, still very accessible with hooks to sing along to.“

Mantric Momentum ist die neue Melodic-Heavy-Metat-Gruppe um Sänger Terje Harøy (Pyramaze) und Multiinstrumentalist/Songwriter Christer Harøy (Divided Multitude, Crossnail).

Mit dem Debütalbum Trial By Fire weckten Mantric Momentum das Interesse des Melodic-Metal-Publikums und lieferten großartige Songs, erstaunlich komponiert und arrangiert, mit einer großen Produktion. Alienized wird die Band auf das nächste Level bringen, mit einer noch bombastischeren Produktion, die von Mr. Jacob Hansen betreut wird, und einer Sammlung von Songs, bei denen Terjes großartiger Gesang zusammen mit den exzellenten Songwriting-Fähigkeiten von Christer den Unterschied ausmachen!

Alienized – Tracklist:

1. Prelude To Take-Off

2. Resilience

3. Alienized

4. The Highest Mountain

5. The Light

6. Come Undone

7. Time Is My Ally

8. Remember

9. Sirens’ Call

10. A Stronger Stance

11. Barricades

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Gastbeiträge:

Frank Nordeng Røe – Schlagzeug auf Track 2 und 11

Jimmy Hedlund – Gitarrensolo auf Track 7 und 8

Magnus Karlsson – Orchestrierung auf Track 1

Die ursprüngliche Idee für Mantric Momentum erblickte 2011 das Licht der Welt, als Christer Harøy zusammen mit dem dänischen Produzenten Jacob Hansen einen Song schrieb. Aufgrund von Christers Verpflichtungen bei den Bands Divided Multitude, Teodor Tuff und Crossnail wurde das Projekt jedoch nur langsam zum Leben erweckt. Ihre erste Single Awaiting Tomorrow wurde schließlich 2017 zusammen mit dem Track Immortal veröffentlicht, mit Gastauftritten von Yannis Papadopoulos (Beast In Black), Truls Haugen (Circus Maximus), Joey Vera (Fates Warning) und Ketil A Jensen.

Die Single Temple Of My Fears folgte 2020, diesmal mit Christer an allen Instrumenten und mit Ralf Scheepers am Gesang. Eine dritte Single, Shattered, wurde 2021 veröffentlicht, mit Netta Laurenne (Smackbound, Laurenne/Louhimo) als Sängerin. Mit diesen Songs in der Welt, bekam Christer das Bedürfnis, ein komplettes Album aufzunehmen. Für den Gesang des Albums wollte Christer einen festen Sänger und ein festes Mitglied, also holte er seinen Cousin und guten Freund, das norwegische Kraftpaket Terje Harøy, den Frontmann von Pyramaze. Christer und Terje haben schon bei zahlreichen Projekten und Bands zusammengearbeitet, so dass es eine natürliche Verbindung war.

Auch hier gilt: Bleibt dran, denn schon bald erwartet euch eine gewaltige Dosis melodischen Heavy Metals!

Mantric Momentum Besetzung:

Terje Harøy – Gesang

Christer Harøy – Gitarren, Bass und Schlagzeug

Mantric Momentum online:

https://www.facebook.com/mantricmomentum/

https://www.instagram.com/mantric_momentum/