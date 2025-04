Chontaraz: entfesseln zweite Single „Istanbul“

Die norwegisch/griechische Modern-Dark-Metal-Band Chontaraz präsentiert mit ihrem neuen Song Istanbul die zweite Single aus dem mit Spannung erwarteten Album Phantom Of Reality, das am 9. Mai 2025 veröffentlicht wird. Der Track entführt die Hörer in die turbulente und beeindruckende Geschichte einer der bekanntesten Städte der Welt und bietet eine dramatische Auseinandersetzung mit Themen wie Eroberung, Stolz und Schicksal.

Seht euch das Video zu Istanbul hier an:

Die Wurzeln des Songs reichen zurück zu einer Tournee mit Sepultura, während der Chontaraz in der legendären Stadt mit dem Schreiben von Istanbul begann. Umgeben von dem reichen kulturellen Erbe und der historischen Bedeutung Istanbuls war die Inspiration, etwas Kraftvolles und Unvergessliches zu schaffen, unbestreitbar. Istanbul ist eine düstere, aber respektvolle Hommage an die Stadt und ihren monumentalen Platz in der Geschichte.

