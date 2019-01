Chontaraz: der Albumrelease findet an Bord von 70000 Tons Of Metal statt

Chontaraz: der Albumrelease findet an Bord von 70000 Tons Of Metal statt

Die dystopischen Sonnenstrahlen Chontaraz haben einen großartigen Start in 2019 erwischt, denn sie wurden nicht nur offiziell für die 70000 Tons Of Metal Cruise bestätigt, sondern feiern auch den Release ihres zweiten Albums Speed The Bullet am 1. Februar an Bord! Zudem ist heute der Tag der Veröffentlichung des gespenstischen Lyric-Videos ihrer neuen Single Ra Fa El, die ab morgen in allen relevanten Stores als Download erhältlich ist.

Die tief bewegenden Eigenschaften des Songs lassen sich am besten in den Worten der Band wiedergeben:

“Versetze dich mal in eine Situation, in der du versuchst, dich zu öffnen und bei anderen Menschen Schutz und Trost zu finden, nur um verarscht und ein ums andere Mal reingelegt zu werden. Während deine Psyche in die Enge gedrängt wird, verlierst du dich zunehmend selbst, als ob eine dunkle Stimme beginnt, deinen Verstand zu übernehmen. Und trotzdem musst du, um deine inneren Dämonen abzuschütteln, die Hand nach Hilfe ausstrecken, anstatt den Glauben an deine Mitmenschen aufzugeben. Davon handelt ‚Ra Fa El‘, Verzweiflung zu erfahren und diese zu überwinden.”

Ra Fa El ist ab Freitag, 18. Januar, als Stream und Download in allen Stores erhältlich.

Wo das 2017er Debüt Rondamauh noch den äußeren Rahmen abgesteckt hatte, beschäftigt sich Speed The Bullet eingehend mit den wesensmäßigen Faktoren, die uns zum Guten oder Bösen hin antreiben, und mit deren ursächlicher Rolle in der Entstehung der post-apokalyptischen Welt von Chontaraz.

Kommentare

Kommentare