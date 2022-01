Ohrenfeindt – Krawallgeigensymphonie

Artist: Ohrenfeindt

Herkunft: St. Pauli, Hamburg, Deutschland

Album: Krawallgeigensymphonie

Spiellänge: 117:07 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock ’n‘ Roll

Release: 25.02.2022

Label: Metalville

Link: http://www.ohrenfeindt.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Chris Laut

Gitarre – „Keule“ Pierre Blesse

Schlagzeug – Andi Rohde

Tracklist:

Komm Schon Und Hols Dir Motor An Porschekiller So Nicht Zeit Für Rock’n’Roll Der Scheck Ist In Der Post Hallo, Frau Doktor Gib Mir Mein Problem Zurück Auf Die Fresse Ist Umsonst Mach Die Tür Zu Spiel Mit Dem Feuer Starkstrom Baby Kalter Kaffee Bum Bum Ballett Heul Den Mond An König Und Rebell Tanz Nackt Sie Hat Ihr Herz An St. Pauli Verloren Energie Strom Rock’n’Roll Sexgott Alles Nur Aus Plastik Betriebsfest Ohrenfeindt

Was gibt es Glücklicheres, als ein Review über eine Livescheibe zu schreiben, bei deren Konzert man war und auch darüber schon berichtet hat? Das Konzert im Gruenspan auf St. Pauli war, wie bis dahin Usus, das Jahresabschlusskonzert des Rock ’n‘ Roll-Trios. Den Bericht über den gesamten Gig könnt ihr hier nachlesen…

26. Dezember 2019, Zweitweihnachtstag in Hamburg. Zum neunten Mal in Folge an diesem Feiertag im Gruenspan im Herzen von St. Pauli Rock City, mitten auf dem Kiez. Es soll eine Megasause werden. Chris Laut begrüßt die Zuschauer am Eingang mit Handschlag. Es haben sich viele Freunde und Bekannte zu dieser ausverkauften „25-Jahres-Weihnachts-Jubiläums-Vollgasroggenrohl-Sause“ angesagt.

Wohl dem, der dabei war. Durch die Corona-Pandemie sind ja nun bereits seit zwei Jahren kaum Konzerte und somit auch keine von Ohrenfeindt mehr möglich gewesen. Und wer schon einmal dabei war, geht immer wieder hin. Da das vielen fehlt, wurde das Heimspielkonzert der Tanz Nackt!-Tour jetzt für das heimische Wohnzimmer aufbereitet. Warum sind Ohrenfeindtkonzerte solche Publikumsmagnete? Wer bisher lediglich ihre Studioalben kennt, wird sich wundern, was für eine Schippe Andi Rohde an der „Schießbude des Todes“, Keule an den „Gitarren aller Art“ sowie Chris am Bass und Mundharmonika, der „tätowierte Glatzkopf mit Reibeisenstimme“, live noch mal obendrauf packen. Das ist Rock ’n‘ Roll direkt aus dem Leben mitten ins Gesicht. Da wird nichts schöngefärbt oder auf Hochglanz poliert. Drei Männer spielen mit ihren Instrumenten um ihr Leben – so wie es sein soll! Für Fans des langjährigen Schlagzeugers Andi Rohde ist die Scheibe noch einmal etwas Besonderes. Es war einer der letzten Gigs für ihn bei der Band Ohrenfeindt und so sagt die Truppe auch an ihn noch einmal ein Dankeschön und wird so lange an die Zeit mit ihm zurückdenken.

Während des Konzertes wuselten ständig Kameraleute um die Bühne herum. Dass diese Show aufgezeichnet wird, war bekannt. Lichtmann Steffen Böttger und das Kamerateam um Dorian Görke bereiteten die unbändige Energie der Drei fürs Auge auf. Nun ist diese endlich erhältlich.

Gespielt wurden 24 Songs aus der Bandgeschichte. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf dem damals gerade erschienenen Album Tanz Nackt!. Vom zehn Monate später erscheinenden Album Das Geld Liegt Auf Der Straße war zu dem Zeitpunkt noch nichts gespielt. Die deutschsprachigen Songs werden bestimmt von harten, bluesbasierten Gitarrenriffs, einem treibenden Schlagzeug und rauem Gesang im Stil von AC/DC oder Rose Tattoo. Die Songs beschäftigen sich mit Geschichten aus dem Leben – nicht nur auf St. Pauli.

Warum ein Livealbum? Die letzten Livealben stammen aus den Jahren 2008 und 2009 und sind schon lange nur noch digital im Stream und Download erhältlich. 25 Jahre Bandgeschichte bei so einem Event aufzuzeichnen, gehört schon fast mit dazu. Zwei Stunden Konzert, das den Weg auch eins zu eins auf den Tonträger gefunden hat. Zwei Stunden Konzert von einer Band, die wahrscheinlich nie besser war. Ungeschönt und rau, liebevoll abgemischt von Live-Tonmann Marian Weiner und Leib- und Magenproduzent Olman Viper. Sie hatten das Gruenspan schon im Vorwege mit Mikrofonen ausgestattet, um auch die Stimmung im Publikum einzufangen. Dazu kommt, dass die Herbst/Winter-Touren wegen der pandemischen Vorgaben nicht stattfinden konnten. Jeden, ob Fan oder Musiker, gelüstet es nach Live-Gigs. Da die Band nicht live auftreten kann, sorgt sie so für einen klitzekleinen Ausgleich. Zudem müssen sie auch einfach mal wieder Geld verdienen. In diesem Fall allerdings war das Release von langer Hand geplant, um das Bühnenjubiläum auch gebührend zu feiern. Das zeigt auch die Produktion der Box und das pünktliche Erscheinen des Vinyls.

Erhältlich wird die Show neben den üblichen Portalen zum Stream und Download auf den physikalischen Datenträgern CD und Vinyl sein. Dazu erscheint auch eine limitierte Fanbox. Diese beinhaltet neben dem 2-CD-Digipak die DVD, einen ca. 10 cm großen USB-Stick in Les Paul Gitarrenform, einen Aufkleber, eine Sonnenbrille, Modell Wayfarer mit Ohrenfeindt-Logo auf den Seitenbügeln sowie ein Plektron mit dem Ohrenfeindt-Logo. Das CD-Digipack beinhaltet neben den 2-CD-Doppelpack auch die Video-DVD!

Egal welche Version ihr dann euer Eigen nennt: Ohrenfeindt rocken das Wohnzimmer! Und wenn du das so laut machst, wie das soll, haben die Nachbarn auch was davon. Ob sie wollen oder nicht. Also: ab geht das! Roggenrohl!