Cats In Space – Diamonds – The Best Of

Die Classic Rock Band Cats In Space wurde vor sieben Jahren in Horsham gegründet. Die Stadt liegt im Umland von London, die Musiker haben dadurch unweigerlich den Einfluss ihrer Heimatstadt genossen. Bereits im September haben sie ihre Best-of Diamonds – The Best Of herausgebracht, um die besten Stücke ihrer ersten vier Alben noch einmal für euch zusammenzufassen. Damien Edwards und auch Mastermind Greg Hart haben einen großen Einfluss auf die wirklich sehr klassische Rockvariante. Gesanglich könnte die Formation ohne Probleme zu den Großen der 80ern gehören. Genau dieses Feeling verkörpert die Truppe von Anfang bis Ende. Party Rock der späten Siebziger bis Anfang Neunziger, die viele große Bands herausgespuckt haben. Dafür sind Cats In Space jedoch viel zu frisch mit dabei. Neben den genannten Einflüssen schielen die Männer in die damalige Popszene und kreieren einen Power Pop Rock, der in verschiedenste Richtungen driftet. Von Boston, Elton John über Journey, die sehr prägnant ihren Stiefel in die Katzen gedrückt haben, geht es selbst rüber zu Van Halen oder Styx. Als wenn das nicht schon genug wäre, selbst die Legende Queen wird geschnitten und das Ganze in eine wohlklingende Blase geformt, in der man merkt, wie der Körper zu Ruhe kommt. Piano- und Keyboardklänge bringen die Tiefe, sorgen für Harmonie und erzeugen den nächsten Ruhepol. Die in diesem Herbst erschienene 11-Track-Vinyl-LP und die 14-Track-CD enthalten die ersten Evergreens der Engländer. Jeder Song wurde neu gemischt und auch von Leadsänger Damien Edwards neu gesungen. Zum Abschluss wartet der Punkt Greatest Story Never Tell, eine exklusive „Live“-Aufnahme und emotionale Hymne der Cats In Space. Grundsätzlich klingen viele Stücke wie schon mal gehört – Fans des Genres dürfte es trotzdem freuen, die Performance ist dafür einfach zu stark. Nach dem Motto „Never Change A Winining Systeme“ greifen die Männer alles auf, was das Genre vielfältig macht und bringen selbst progressive Einflüsse zum Tragen. Abstriche muss man dann nun mal in der Selbstständigkeit machen. Ansonsten eine gelungene Best-of, die Neueinsteiger wie meine Person direkt anspricht. Bislang haben meine Ohren noch nichts von den Briten aufgenommen. Versucht es selber, wenn euch der frühe Rock Pop à la Genesis und der genannten Bands anspricht.

