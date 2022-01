Meat Loaf: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verließ uns eine weitere Rocklegende

Wie heute bekannt wurde, verstarb Meat Loaf, mit bürgerlichem Namen Marvon Lee Afay, am 20.01.200 im Alter von 74 Jahren. Berühmt wurde der US-amerikanische Sänger und Schauspieler vor allem durch sein Album Bat Out Of Hell, eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Unvergessen ist sein Duett mit Ellen Foley beim Song Paradise By The Dashboard Light. Aber auch in den Filmmusicals Rocky Horror Picture Show oder Hair war er erfolgreich und das führte eben zu dem Megaseller Bat Out Of Hell. Seine schauspielerischen Qualitäten bewies der schwergewichtige Marvin Lee Aday u.a. in Fight Club, Wayne’s World oder in den Serien Dr. House und Monk. Depressionen und Alkohol setzten ihm jedoch schwer zu und auch der Bruch vom Produzenten Jim Steinman machte ihm zu schaffen. Seit November letzten Jahres teilte Meat Loaf mit, dass er ab Januar ins Studio gehen wollte, um neue Songs aufzunehmen. Meat Loaf starb im Kreise seiner drei wichtigsten Frauen. Tochter Amada, Stieftochter Pearl und seine zweite Frau Deborah Gillespie. Das offizielle Statement zum Tode von Meat Loaf wurde via Facebook mit dem folgenden Wortlaut veröffentlicht:

„Our hearts are broken to announce that the incomparable Meat Loaf passed away tonight surrounded by his wife Deborah, daughters Pearl and Amanda and close friends.

His amazing career spanned 6 decades that saw him sell over 100 Million albums worldwide and star in over 65 movies, including Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show and Wayne’s World. Bat Out Of Hell remains one of the top 10 selling albums of all time. We know how much he meant to so many of you and we truly appreciate all of the love and support as we move through this time of grief in losing such an inspiring artist and beautiful man.

We thank you for your understanding of our need for privacy at this time.

From his heart to your souls…don’t ever stop rocking!“

Dem ist nichts hinzuzufügen. R.I.P Meat Loaf.

Die offizielle Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.