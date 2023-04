Epica – The Alchemy Project

Artist: Epica

Herkunft: Reuver, Niederlande

Album: The Alchemy Project

Spiellänge: 35:55 Minuten

Genre: Symphonic Metal

Release: 11.11.2022

Label: Atomic Fire / Warner Music & ADA

Links: www.epica.nl

www.facebook.com/epica

Bandmitglieder:

Gesang – Simone Simons

Gitarre – Mark Jansen

Gitarre – Isaac Delahaye

Bass – Rob Van Der Loo

Schlagzeug – Ariën Van Weesenbeek

Synthies, Klavier – Coen Janssen

Tracklist:

2002 wurden Epica von Marc Jansen nach seinem Weggang bei After Forever ins Leben gerufen. Seitdem steigert sich die Band von Veröffentlichung zu Veröffentlichung. Sie scheuten nie eine Herausforderung, generierten immer wieder neue Meilensteine in der Welt des Symphonic Metal. Sie tourten mehrfach um die Welt und knüpften Beziehungen zu allen möglichen Kollegen aus der Welt des Metals. Was liegt also näher, als das eigene Material durch die Symbiose in Gold zu verwandeln und zu veredeln. Ein Alchemy Projekt eben.

Offiziell als EP erschienen, bietet The Alchemy Project sieben Tracks mit einer Spielzeit von 36 Minuten, was bei vielen anderen Bands zu einer vollständigen Album-Veröffentlichung langt. Nicht so bei den Niederländern. Bands und Musiker wurden eingeladen, an diesem Projekt mitzuwirken und Songs zusammen zu schreiben und aufzunehmen. Herausgekommen ist ein Album, das von melodischen Hardrock-Hymnen bis hin zu symphonischen Death-Metal-Hymnen reicht.