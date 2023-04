Astrophyte: neues Rogga Johansson Projekt „2192“ erscheint am 30.06.2023

Wenn sich Tausendsassa Rogga Johansson anschickt, ein neues Projekt an den Start zu bringen, dann kann man sich darauf verlassen, es in irgendeiner Form mit der ureigensten Essenz schwedischen Death Metals zu tun zu haben. Mit Astrophyte schickt sich der Schwede gemeinsam mit Fredrik Petersson nun an, sein nächstes Pferd ins Rennen zu schicken und mit 2192 steht das entsprechende Album bereits in den Startlöchern. Ursprünglich bereits im Mai geplant, wird das Werk, welches auf dem Rollenspiel der Mutant Chronicles World basiert, nun am 30. Juni endgültig das Licht der Welt erblicken. Und noch etwas ist in diesem Fall anders: Mit Indii Hofvander, die bereits auf dem Furnace Album Stellarum einen Gastauftritt hatte, prägt eine eindringliche, fast flehentliche, weibliche Stimme Großteile des Albums – und trägt damit, neben Mike Hubrovcaks Growls, nicht unwesentlich zur bedrückend schweren Gesamtatmosphäre des Albums bei. Euch erwarten neun Songs, welche, geprägt von typischen Trademarks des nordischen Death Metals der Neunziger, noch etliche weitere Finessen bereithält. Stay Tuned!