DiGelsomina: geben Details zum kommenden Album „Sic Itur Ad Astra“ bekannt

Die in den USA ansässige Doom Metal-Band DiGelsomina ist stolz bekannt zu geben, dass sie ihr Album Sic Itur Ad Astra am 2. Juni veröffentlichen wird. Sic Itur Ad Astra ist das Debütalbum der Band, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Lyraka hervorgegangen ist Komponist/Leadgitarrist Andy DiGelsomina und Robert Lowe (ehemals Candlemass und Solitude Aeturnus). Das Album wird als CD, Streaming und digitaler Download erhältlich sein.

Streamt den Opener Mahanaim auf YouTube:

Sic Itur Ad Astra ist eine Reise aus sieben Tracks mit ungefähr 44 Minuten Spielzeit. Der Sound ist hauptsächlich beeinflusst von Black Sabbath (die Jahre mit Osbourne und Ronnie Dio), Dios Engagement bei Ritchie Blackmore, Deep Purple, der Debüt-LP von Saint Vitus, Roberts Arbeit mit Solitude Aeturnus und in geringerem Maße von Candlemass. Allerdings erinnert die Prägung mancher Songs an Control Denieds The Fragile Art Of Existence, sowohl was die Riff-Sektion als auch die 90er-orientierte Produktion betrifft. DiGelsomina zielt darauf ab, ein eindrucksvolles und gut geschriebenes Album anzubieten, das sich bewusst von der formalen Perfektion fernhält, die von modernen Plattenproduktionskanons diktiert wird.

Textlich ist Sic Itur Ad Astra eine allegorische Fantasie des Kriegerengels (Ursprung: das Land Mahanaim), der gegen Avatare der Lovecraft-Figur Nyarlathotep kämpft. Die Geschichte beginnt vor weit über einer Million Jahren, als der Kriegerengel und die himmlischen Heerscharen einen mächtigen Drachen (ein gewöhnlicher Avatar von Nyarlathotep) aufhalten und ihn zu einer kriechenden Schlange auf der Erde machen, wo er dennoch regiert. Als sie das mystische Trapezoeder entdeckt und sich der Unterwerfung Terras durch ihren Erzfeind bewusst wird, wird der Kriegerengel auf eine epische Reise mitgenommen und glaubt, dass sie von Gott zum Aufenthaltsort ihres Feindes geführt wird. Nyarlathotep verzaubert sie schließlich und lässt sie im Deltoeder gefangen und ist vorübergehend nicht in der Lage, den Kampf fortzusetzen. Dies bereitet die Bühne für das nächste Album und das Erscheinen ihres ganzheitlichen Begleiters Conqueror.

Sic Itur Ad Astra Tracklist:

1. Mahanaim

2. Harbinger Of Doom

3. Otherworldly

4. Winternacht

5. Shadows And Mirrors

6. Entombed By Choice

7. Stygian Winds

Musik komponiert und arrangiert von Andy DiGelsomina. Produziert, konstruiert, Rhythmusgitarre und allgemeines musikalisches Co-Conspiring von Andre Maquera (West Street Digital). DiGelsominas Fotos Cheryl DiGelsomina und Justin Walker, Lowes Foto von Galen Johnson. Artwork von Michael Calandra.

DiGelsomina sind:

Andy DiGelsomina: Lead-Gitarre, Orchestrierungen

Robert Lowe: Gesang

Andre Maquera (West Street Digital): Rhythmusgitarre

Thom Carvey: Bass

Gary Spaulding: Perkussionen

