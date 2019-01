Ein Musikerklischee? Natürlich! Björn Gooßes, Volker Rummel, Marcel Willnat und Lars Zehner, deren Wege sich im Laufe der Jahre mehrfach kreuzten, gründeten 2017 Harkon, gingen Ende 2018 ins Studio (Rambado Recordings – u.a. Disbelief, Sodom, The Very End u.v.m.), um die Ruins Of Gold EP zu produzieren und sind nun bereit, diese zu veröffentlichen. Das Musiker-Klischee, „Irgendwann auf jeden Fall mal was zusammen machen zu wollen“, wurde also tatsächlich mal wieder wahr. Und das ist gut so!

Also, was erwartet einen bei Harkon?

Metal? Klar! Hardrock? Auch! Prog? Ein Bisschen. Harkon machen es sich zwischen den Stühlen bequem. Sie zeigen spielerische Finesse ohne Griffbrettgewichse, spinnen ihren eigenen bunten Faden, ohne sich im Patchwork zu verlieren, balancieren geschickt zwischen Bohrhammer und Blümchenwiese und verpassen trotzdem jedem Track die unverkennbare Harkon-Duftmarke. Harkon sind weder One-Trick-Pony noch Grünschnäbel, sondern gestandene Strommusik-Macher, haben mit ihren anderen und/oder ehemaligen Bands (z.B. The Very End, Adrian Weiss Band, Night In Gales, Forces At Work) seit teilweise mehr als 25 Jahren hunderte Bühnen weltweit bespielt und wagen dennoch, mit einer neuen Band bei Null anzufangen. Weil die Chemie stimmt, weil die Songs knallen, weil die Welt ein kleines Bisschen Harkon braucht!

Ruins Of Gold ein Bild machen, welche in Kürze nicht nur auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar, sondern auf Gratisdownload, Streaming & Digipak Davon kann sich jeder mittels der Debut-EPein Bild machen, welche in Kürze nicht nur auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar, sondern auf https://harkon.bandcamp.com sogar als Gratisdownload erhältlich sein wird! Für die Jäger & Sammler wird es eine limitierte Auflage CDs im Digipak geben, bei der das von Killustrations (u.a. Dew-Scented, Pendragon, Undertow, Aborted, Hackneyed u.v.m.) gestaltete Coverartwork besonders zur Geltung kommen wird.

