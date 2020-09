Deathroll – A Sick Life

Fazit

Old School Black Thrash / Heavy Metal von 2019, aber trotzdem aus einer anderen Zeit. Der Japaner Kazu serviert mit seinem Ein-Mann Projekt Deathroll auf A Sick Life Old School Metal der Achtziger. Und der klingt kurzweilig und kann auch nebenher gehört werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da bei dem einen oder anderem Old School Metaller die Sonne aufgeht bei dieser Veröffentlichung aus dem Reich der Sonne!



Anspieltipps: Destiny Of Self Destruction, The Raptor Flying Away und Holy Murder