Byfist: „In The End“ – limitierte Vinyl Edition erscheint am 27.11.2020

Am 27. November 2020 wird das neue Album der US-Metal Band Byfist – In The End via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 13. November 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 250 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Byfist aus San Antonio, Texas sind bereits seit Mitte der 80er aktiv. Sie haben eine 45er Single, einige EPs und ein Compilation Album veröffentlicht. Nun haben sie ihr erstes vollwertiges Album am Start.

In The End bietet klassischen US-Metal mit kreischend hohem Gesang, der auch gerne mal melodisch sein darf, wird hier geboten. Power pur, die Doublebass rattert ohne Erbarmen. Feinster Stahl, der keine Erbarmen macht!

Ein Muss für jeden Fan untergegangener 80er-Power Metal Legenden!

Lest hier auch das Review unseres Time For Metal Redakteus Andreas B. zum Album In The End.

In The End Tracklist:

Seite A

1. Universal Metal

2. Unconscious Suicide

3. Guaranteed Death

4. With This Needle I Thee Wed

Seite B

5. In The End

6. Ship Of Illusion

7. Epitaph

8. Scattered Wits

Line-Up:

Raul Garcia (Diablo) – Vocals

Nacho Vara – Guitars, Backing Vocals

Ernie B – Lead Guitars, Backing Vocals

Stony Grantham – Bass, Backing Vocals

Scott Palmer – Drums, Backing Vocals

Coverartwork:

Augusto Peixoto – https://www.deviantart.com/irondoomdesign/gallery

Links:

https://www.facebook.com/BYFIST/

http://www.byfist.com/

https://myspace.com/byfist