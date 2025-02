Chontaraz: veröffentlichen musikalisches Pandämonium in Perfektion mit Single „Scream“

Das norwegisch/griechische Powerhouse Chontaraz ist wieder aus den Untiefen seines höllischen Ursprungs (in Hell, Norwegen) aufgetaucht und entfacht mit seiner lang erwarteten Rückkehr große Vorfreude bei Fans von dunkler, dynamischer Musik. Ihr kommendes drittes Album Phantom Of Reality (VÖ: 9. Mai 2025) entführt Hörer einmal mehr in das unverwechselbare Universum von Chontaraz und bietet eine fesselnde Reise durch ihre modernen Klanglandschaften und atmosphärischen Geschichten.

Das Album beschäftigt sich mit der Reise, sein wahres Ich zu akzeptieren sowie der damit einhergehenden Ablehnung jeder Art der Oberflächlichkeit; eins der Hauptthemen ist dabei Authentizität. Chontaraz kombinieren düsteren Modern Metal mit Industrial-Elementen und vereinen intensive Energie meisterhaft mit tiefgründigen lyrischen Erzählungen, wodurch Phantom Of Reality bei Fans sowohl auf musikalischer als auch auf emotionaler Ebene Anklang findet.

Bei der gemeinsamen Arbeit in seinem Studio in Athen stimmte die Chemie zwischen den Musikern sofort und unbestreitbar, was Fotis (alias Narwhal) dazu veranlasste, sich Chontaraz in Vollzeit anzuschließen. Das Ergebnis? Eine bahnbrechende Metal-Kollaboration, die eine außergewöhnliche Verschmelzung von meisterhaftem Songwriting, erstklassigen Musikern und einer Weltklasse-Produktion darstellt – ein Album, das den modernen Metal neu definieren will.

Fotis Benardos doppelte Virtuosität als Produzent sowie Schlagzeuger hat die Soundlandschaft von Phantom Of Reality geformt und liefert eine immersive, beeindruckende Klangwelt, die jeden Track aufwertet. All das wird nahtlos mit dem brillanten Songwriting von Ahkon (Herbjørn Anglen) und Chontaraz (Frode Kvarsnes) kombiniert, die gemeinsam alle Tracks geschrieben haben und Ahkons Gitarren- und Bass-Künste mit Chontaraz‘ fesselndem Gesang vereinen. Das Ergebnis ist eine klangliche Explosion: ein kraftvoller Mix aus düsterem, modernem Metal und Industrial-Komponenten, die nahtlos mit Fotis‘ Präzision und klanglicher Vision verschmelzen. Das Album hat einen Sound, der sowohl roh als auch raffiniert, brutal und fesselnd ist.

Weitere Features auf Phantom Of Reality:

Sakis Tolis (Rotting Christ) als Gastsänger bei Scream

George Nerantzis, verantwortlich für Keys und Industrial Add-Ons bei allen Songs

Kjetil “DeadBit” Lindløkken an zusätzlichen Keys für Spin The Wheel, Prayer To The Masses und Dressed To Kill

Noxaerias (Kostas Mexis) am Bass für Live-Auftritte und Musikvideos

Diese Vielzahl an Kollaborationen resultiert in einer Fusion aus erstklassigen Musikern, visionärem Songwriting und einer hervorragenden Produktion, die Chontaraz in neue Gefilde katapultiert. Mit Ahkon und Chontaraz, die durch ihr gemeinsames Songwriting die kreative Vision vorantreiben und Fotis Benardo, der den Sound und den Rhythmus prägt, ist dies Metal auf einem absoluten Höhepunkt.

Phantom Of Reality Tracklist:

1. Istanbul

2. Prayer To The Masses

3. You’re The One To Blame

4. Phantom Of Reality

5. The Flick Of Time

6. Scream (feat. Sakis Tolis)

7. Face The Fake

8. Spin The Wheel

9. Nail

10. Dressed To Kill

11. Kingpin

Digitaler Album Pre-save: https://orcd.co/phantomofreality

CD & LP Presale: https://chontaraz.com/

Scream, die erste Single vom Chontaraz-Album Phantom Of Reality, wurde von Fotis Benardo produziert und ist ein roher, intensiver Track mit einem Gastauftritt von Sakis Tolis (Rotting Christ). Im Song geht es um brennendes Verlangen und eine unerbittliche Jagd, bei der aggressive Energie mit aufsteigenden, filmreifen Refrains vermischt wird. Mit eindringlichen Melodien und einer animalischen Intensität erweckt das düstere und viszerale Musikvideo die rohen Emotionen des Songs zum Leben. Scream ist die erste von drei Singles aus dem kommenden Album.

Über Chontaraz

Chontaraz stammen ursprünglich aus Hell, Norwegen, und hatten 2015 eine kühne Vision: Musik zu machen, die sie wirklich lieben, frei von stilistischen Beschränkungen, und diese mit theatralischen Liveshows, unverkennbarem Make-up sowie fesselndem lyrischen Storytelling zu vermitteln.

Ihr Debütalbum Rondamauh ist in Zusammenarbeit mit dem legendären Produzenten Daniel Bergstrand (bekannt für seine Arbeit mit In Flames, Meshuggah, Dimmu Borgir, Devin Townsend) entstanden und erhielt viel Lob von Schwergewichten wie dem Sweden Rock Magazine, dem Metal Observer und dem Scream Magazine. Außerdem wurde es von Quebec-Metal zum drittbesten internationalen Album des Jahres 2017 gewählt und von Thomas Youngblood von Kamelot persönlich empfohlen.

2019 stellten Chontaraz ihr zweites Album Speed The Bullet während 70000tons Of Metal, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, vor.

Das in Zusammenarbeit mit George Nerantzis produzierte Album erhielt hervorragende Kritiken und verhalf ihnen zu Tourneen mit Kultbands wie Sepultura und Soulfly sowie zu Auftritten im Vorprogramm von Kamelot und Cyhra.

Mit ihrem dritten Album Phantom Of Reality (VÖ: 9. Mai 2025) haben sich Chontaraz endgültig in ein wahres norwegisch-griechisches Kraftpaket verwandelt, das die dunkle Rohheit des norwegischen Metal mit der technologischen Präzision und industriellen Intensität ihres neuesten Mitglieds und Produzenten Fotis Benardo verbindet.

Fotis (alias Narwhal), der für sein visionäres Schlagzeugspiel und seine Produktionsfähigkeiten bekannt ist, hat die Klanglandschaft der Band neu definiert und für einen mitreißenden, vernichtenden Sound gesorgt, der jeden Track aufwertet.

Chontaraz liefern damit aktuell einen wahrhaft einzigartigen Sound, der die Wildheit des Heavy Metal und die Intensität des Black Metal mit dem mechanischen Puls des Industrial und der Schärfe des Modern Metal vereint. Das Ergebnis ist eine Klangexplosion, die Grenzen verschiebt und eine musikalische Umgebung schafft, in der Chaos und Ordnung ein perfektes Gleichgewicht finden. Ein norwegisch-griechischer Metal-Juggernaut, der sich durch eine Mischung aus brutaler Kraft und melodischer Tiefe auszeichnet – mit massiven Riffs, überlagert von elektronischen Texturen und postapokalyptischen Atmosphären. Chontarz’ Musik füllt eine Lücke im heutigen Metal-Markt und wagt sich in dunkle Gefilde vor, die andere zu betreten zögern. Für Chontaraz geht es nicht nur darum, Musik zu spielen – sondern darum, ein eindringliches, immersives Erlebnis zu bieten.

Mit intensiven Vocals, krassen Gitarren und hypnotischen Rhythmen laden sie die Hörer in ihr Universum ein und schaffen einen Sound, der sowohl hart als auch tief emotional ist. Phantom Of Reality ist nicht einfach nur ein Album; es ist eine musikalische Reise, bei der Rohheit auf Technologie, Leidenschaft auf Dunkelheit und Hoffnung auf Verzweiflung trifft.

Bereitet euch auf ein unvergleichliches Metal-Erlebnis vor. Auftritt Chontaraz – nicht nur eine Band, sondern eine Kraft, die bereit ist, den modernen Metal neu zu gestalten.

