“MetalDays 2017 vom 23.07.2017 – 29.07.2017 in Tolmin, Slowenien (Vorbericht)!“

Festivalname: MetalDays 2017

Bands: Amon Amarth, Marilyon Manson, Opeth, Abbath, Absu, Amorgen, Angelus Apatrida, Architects, Aversions Crown, Avven, Battlesword, Batushka, Beheaded, Blood Ages, Bloodbath, Blues Pills, Burn Fuse, Cancer, Carnage Calligraphy, Carrion, Centuries, Chontaraz, Crisix, Dead End Death Angel, Dool, Dordeduh, Doro, Ebony Archways, Equilibrium, Evil Invaders, Fallen Tyrant, Fir Bolg, Firtan, Fit For An Autopsy, For I Am King, Fractal Universe, Goatwhore, Grand Magus, Grime, Gust, Gutalax, Hell, Hellcrawler, Iced Earth, Immorgon, Infected Chaos, In The Crossfire, Kadavar, Katana, Katatonia, Kobra And The Lotus, Krisiun, Loathe, Lost Society, Loudness, Macabre, Mgla, Moros, Morywa, Mynded, Myriad Lights, Na Cruithne, Nemost, Novacrow, Omophagia, Ortega, Overtures, Pain, Pain Is, Persefone, Rapid Force, Rectal Smegma, Reverend Hound, Sanctuary, Sasquatch, Selfmachine, Shining, Shotdown, Sinister, Sleepers‘ Guilt, Snake Eater, Sober Assault, Spasm, Srd, Stortregn, Suicidal Angels, Tears Of Martyr, The Black Court, The Foreshadowing, The Great Discord, Transceatla, Triosphere, Turbowarrior Of Steel, Tyrmfar, Tytus, Vasectomy, Venom, Inc., Vexevoid, Visions Of Atlantis, Warbringer, Whorion, Witchfynde, Xandria, Zayn

Ort: Tolmin, Slowenien

Datum: 23.07.2017 – 29.07.2017

Kosten: Wochen-Ticket ab 150,00€ VVK, 59,00 Tagestickets (es gibt viele Kombinationen bei mehreren Tagen)

Genre: Heavy Metal, Death Metal, Power Metal, Melodic Metal, Metal, Rock

Tickets unter: https://www.mhshop-online.com/

Veranstalter: mymusicholiday und cmm gmbh

Link: http://www.metaldays.net/

Wie langjährige Leser von uns wissen, berichten wir nicht nur über die Festivals in unserer Republik sondern auch außerhalb der Landesgrenzen. Zu den MetalDays nach Slowenien haben wir es bislang nicht geschafft, was wirklich schade ist. Neben den diversen international hoch angepriesenen Künstlern des harten Genres punktet gerade die Region Tolmin, die Heimat des Festivals ist. Eine Anreise kann natürlich mit dem PKW vollzogen werden, was nur etwas zeitaufwendiger ist. Mit 200 Euro für das Festival Ticket kratzt es an den deutschen Gegenspielern, wie dem Wacken oder Rock Am Ring. Dafür erstreckt sich das MetalDays nicht nur übers Wochenende, sondern geht mittlerweile über eine gesamte Kalenderwoche. Eine Woche im Metal Paradise als Urlaubsreise mit dem gewissen Kick ausgewiesen, macht die Veranstaltung zu was ganz Besonderem. Alles andere findet man eher bei uns, wozu nach Slowenien fahren?

Als Headliner fungieren folgende sechs Bands, die man ruhig im Flussbett am Fuße der Berge bei kalten Cocktails zelebrieren darf: Neben den deutschen Gruppen, wie Heaven Shall Burn und Doro, springen die Schweden Opeth und Amon Amarth als letztes auf die Bühne. Komplettiert werden die Hauptacts durch Marilyn Manson und Iced Earth.

Was der Veranstalter richtig gut auf dem Kasten hat, ist die Flexibilität beim Ticketkauf. Fast alle Tage können kombiniert werden, falls man nicht die ganze Woche Zeit hat oder einzelne Tage den Musikgeschmack nicht abdecken sollten. In der zweiten Reihe nach den Headlinern warten Katatonia, Pain, Solstafir oder Death Angel. Für alle Genres ist was dabei, das zeigen z.B. Abbath, Blues Pills, Krisium oder Gutalax. Neben den gestandenen Größen können Newcomer ihr persönliches Abenteuer MetalDays erleben. Alle Bands findet ihr in den zusammengefassten Informationen am Anfang dieses Vorberichtes.

