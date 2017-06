“XIII. Amphi Festival 2017 am 22.07.2017 – 23.07.2017 im Tanzbrunnen, Köln (Vorbericht)!“

Festivalname: XIII. Amphi Festival 2017

Bands: Aeon Sable, Apoptygma Berzerk, Box & The Twins, Chrom, Clan Of Xymox, Combichrist, Das Ich, Diary of Dreams, Die Krupps, Diorama, Eisbrecher, Eisfabrik, Empathy Test, Esben and the Witch, FabrikC, Fields Of The Nephilim, Frozen Plasma, Henric De La Cour, Hocico, Kirlian Camera, Kite, Legend, Letzte Instanz, Lord Of The Lost, Lucifer’s Aid, M.I.N.E., Massive Ego, Merciful Nuns, Nachtmahr, Near Earth Orbit, Orange Sector, Ordo Rosarius Equilibrio, Rummelsnuff, Stahlmann, Tanzwut, The Creepshow, The Daniel Myer Project, The Other, Torul, VNV Nation, We Are Temporary, Winterkälte



Ort: Tanzbrunnen, Köln

Datum: 22.07.2017 – 23.07.2017

Kosten: Wochenendticket 82,00€ VVK, Tagestickets 59,50 VVK

Genre: Industrial, Gothic, NDH

Tickets unter: https://www.amphi-shop.de/display.0.6.197.1.html

Veranstalter: Amphi Festival GmbH

Link: http://www.amphi-festival.de/

Dreizehn Mal Amphi Festival heißt es in diesem Juli in Köln. Für Fans von Industrial, Gothic, NDH haben die Veranstalter erneut ein breites wie auch spannendes Line-Up zusammengestellt. An zwei Tagen kommen Liebhaber der dunklen Klänge für 82€ auf ihre Kosten, Tagestickets gibt es für knapp unter 60€. Neben den Gruppen ist die Location am Rhein der Eye Catcher. Die Freiluftbühne, der Tanzbrunnen in Köln, ist eine einmalige Kulisse, wie ihr direkt hier sehen könnt:

Als Headliner fungieren VNV Nation und Eisbrecher, die man schon auf diversen Metal Festivals erleben durfte. Ihre deutschen Texte sitzen, und der Aufstieg der Gruppe ist in den letzten Jahren förmlich zu spüren. Völlig zu Recht dürfen die Männer um Frontmann Alexander Wesselsky (der bei der Tabaluga Tour von Peter Maffay mitgespielt hat) bereits als Hauptact losgelassenen werden. Direkt dahinter warten Lord Of The Lost, Combichrist oder die Letzte Instanz, die unsere Leser am meisten ansprechen dürften. Ebenfalls nicht zu verachten Stahlmann, Die Krupps und Tanzwut. Alle Bands findet ihr wie gewohnt oben in den zusammengefassten Informationen.

Alle, die mal nicht ein Wochenende auf einem Rock- bzw Metal-Event verbringen, möchten, treffen beim Amphi Festival auf ein gelungenes Line Up in einer wirklich coolen Location.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zum XIII. Amphi Festival 2017:

