Within The Ruins haben ihre Europatour verkündet. Eingeschlossen in die Club-Shows mit Miss May I bzw. Whitechapel sind die Festivals Ieper, Summer Breeze und Destruction Derby. Es ist das erste Mal, dass Within The Ruins ihr im März erschienenes Album „Halfway Human“ in Europa live präsentieren werden.

Sie machen auch in folgenden deutschen Städten halt:

11.08. Musik & Frieden – Berlin

12.08. Backstage – München

16.08. Underground – Köln

17.08. Summer Breeze – Dinkelsbühl

18.08. Schlachthof – Wiesbaden

19.08. Destruction Derby – Allstedt

23.08. Garage – Saarbrücken

25.08. Kulttempel – Oberhausen

Quelle: www.oktoberpromotion.com

