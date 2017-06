Rock Of Ages 2017 am 28.07.2017 – 30.07.2017 in Seebronn bei Rottenburg (Vorbericht)

Festivalname: Rock Of Ages 2017

Bands: Gotthard, Dee Snider, Saga, Marillion, Kim Wilde, Subway To Sally, Blues Pills, Pretty Maids, Thunder, Hardline, Spider Murphy Gang, Albert Hammond, Fair Warning, Hartmann, Hello, Dare, Eden´s Cruse, Sons Of Sounds



Ort: Seebronn bei Rottenburg

Datum: 28.07.2017 – 30.07.2017

Kosten: 109,00€ VVK, es gibt ermäßigte Karten (Sonntag Familientag)

Genre: Rock, Hard Rock, Melodic Rock, AOR

Tickets unter: http://www.rock-of-ages.de/tickets

Veranstalter: Sasse Werbeagentur / Rock Of Ages Festival

Link: http://www.rock-of-ages.de/

Das Rock Of Ages gehört fest in den Festivalkalender und bedient alle Freunde des gepflegten Rock bis hin zum Old School Hard Rock und Heavy Metal. Die Wurzeln unserer geliebten Musik prägen das Event wie wenige in Deutschland, das macht das Rock Of Ages zu was Besonderem im überfüllten Veranstaltungskalender. Die Köpfe in diesem Jahr versprechen einen heißen Ritt in Seebronn bei Rottenburg.

Die Schweizer Gotthard um Steve Lee (201o verstorben) Nachfolger Nic Maeder haben nach dem Schicksalsschlag an Klasse nicht verloren und bleiben eine spannende Live Band, die ihr aktuelles Werk Silver aus dem Januar 2017 im Gepäck haben. Dee Snider dürfte gar nicht allen ein Begriff sein, in Zusammenhang mit Twisted Sister dürfte der Groschen fallen. Klar, er ist der markante Sänger der US Heavy Metal Gruppe und nun Solo unterwegs. Abgerundet wird das Trio von Saga, zu denen man gar nicht viel erzählen muss. Die Männer aus Kanada bleiben eine Top Adresse, wenn es um Progressiven Rock geht!

Für 109€ können Tickets erworben werden es gibt aber auch günstigere Junior Tickets usw., seht Euch dafür die Shop Page genau an. Am Sonntag bleibt der traditionelle Familientag erhalten. Seit jeher ist der Eintritt für Kinder bis einschließlich 10 Jahren frei, und Besucher zwischen 11 und 14 Jahren zahlen nur den halben Preis für ihr Ticket. Ein wunderbare Geste an die kleinsten Musik Liebhaber, die irgendwann in unser aller Fußstapfen treten werden.

Im Programm warten zudem Marillion, die Mittelalter Rocker Subway To Sally, unsere Blues Rock Freunde Blues Pills oder Pretty Maids. Alle Bands und Tickets findet ihr weiter oben in den Informationen bzw bei den passenden Links.

