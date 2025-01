Ex Deo: enthüllen ‚Vitellius‘-Lyricvideo

Die Death-Metal-Gladiatoren Ex Deo, das Juno-nominierte Projekt des Katakylsm-Frontmanns Maurizio Iacono, lassen heute ihre mit Spannung erwartete Year Of The Four Emperors-EP via Reigning Phoenix Music (RPM), in Partnerschaft mit Distortion Music Group, auf das Volk los. Diese ist ab sofort auf CD sowie in digitaler Form erhältlich. Ab dem 14. März 2025 wird sie auch auf limitiertem Vinyl verfügbar sein.

Zur Feier des Tages präsentiert die Truppe zudem ein Lyricvideo zu deren Fokustrack, Vitellius. Das Stück erzählt von einem dem Blutrausch verfallenen Mann, der sich jedoch nicht von seinem Schicksal befreien kann. Vitellius‚ gewaltsames Ende wird dabei einer eindrucksvollen Endgültigkeit dargestellt, die an die Unbeständigkeit der römischen Herrschaft erinnert.

Seht das dazugehörige Video:

Year Of The Four Emperors Tracklist:

1. Galba

2. Otho

3. Vitellius

4. Vespasian

Mehr zu Year Of The Four Emperors: