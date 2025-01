Blutgott – Dracul Drakorgoth

In den letzten 20 Jahren hat Thomas Gurrath, Sänger und Gitarrist, ein ordentliches musikalisches Universum erschaffen. Unter den Namen Debauchery, Blood God und Balgeroth veröffentlichte er über 30 CDs, verteilt auf mehr als 20 Alben. Diese Schöpfungen vereinte er schließlich unter dem Titel Blutgott, der die sogenannte Trinity of Blood Gods repräsentiert. Musikalisch bewegt sich das Projekt genreübergreifend zwischen Einflüssen von Judas Priest, Slayer, AC/DC, Rammstein und Bolt Thrower. Die Songs bieten eine Mischung aus stampfendem Death Metal, klassischem Heavy Metal und groovigem Hard Rock. Dracul Drakorgoth erschien bereits am 20.09.2024 bei Massacre Records und bietet mit einer Laufzeit von etwa 125 Minuten ein umfangreiches Unterfangen.

Midtempo-Passagen, gurgelnde Vocals und ein Heavy Death Mix – dafür steht Thomas Gurrath, der mit Blutgott auf Dracul Drakorgoth im Herbst seinen blutigen Trieben weiter gefolgt ist. Blutzoll für die Blutgötter. Wer Thomas kennt, weiß, dass die Leseflüssigkeit ein wichtiger Faktor seiner Kunst ist, die er auch live versprüht. Dracul Drakorgoth vereint erneut diese Faktoren und offenbart 30 recht unterschiedliche Tracks, die alle derselben Leidenschaft frönen. Genregrenzen gibt es keine, in Heavy Riffs werden Death Vocals versenkt. In schleppenden Passagen gurgeln die Gesangsfarben der Blutkehle und technisch hat das Blutgott-Projekt alles vereint, was Gurrath ausmacht. Debauchery, Balgeroth und Blood God vereint in einer Veröffentlichung. Die Idee ist gut, die Umsetzung standesgemäß, ohne Überraschungen. Fans der einzelnen Bandprojekte kommen ganz sicher auf ihre Kosten. Für alle anderen kann diese Produktion schnell zu platt aufs Gemüt schlagen, schließlich erwartet den Käufer nichts wirklich Neues. Für alle, die neu auf die Kunst von Thomas Gurrath aufmerksam geworden sind, hingegen eine gute Option, auf einen Schlag alle drei Bands auf den persönlichen Geschmack anzutesten.

