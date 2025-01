Love Is Noise: veröffentlichen neue Single und Video zum Song „Sunshine“

Love Is Noise starten mit ihrer neuen, großartigen Single Sunshine ins Jahr 2025. Ein neues Jahr ist immer eine Zeit der Reflexion und der Verbesserung, und dieses Lied verkörpert dieses Gefühl.

„Sunshine wurde über meine Suche nach Glück geschrieben und darüber, wie die Natur dabei helfen kann, dies zu erreichen“, sagt Love Is Noise-Mastermind Cam Humphrey. “Als ich den fertigen Mix hörte, lief es mir kalt den Rücken herunter. Wir hatten das Vergnügen, ein echtes Cello in Sunshine zu haben, das den Song wirklich zum Leben erweckt hat. Ich würde gerne eines Tages ein ganzes Orchester in einem LIN-Song haben.“

Nach einem unglaublich arbeitsreichen und erfolgreichen Jahr 2024 steht Love Is Noise auch in diesem Jahr wieder ein großes Jahr bevor. Am 14. Februar wird ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum To Live In A Different Way bei Century Media Records veröffentlicht. Mit Einflüssen von Portishead, Radiohead, My Bloody Valentine, Oasis, Bowery Electric, Boards Of Canada und Deftones hat sich die Band daran gemacht, ein Album zu schaffen, bei dem man jede nur erdenkliche Emotion spürt.

Über das Album sagt Cam: „To Live In A Different Way ist die Geschichte eines Jungen aus Bolton, der versucht, die Welt, in der er lebt, zu verstehen. Es sind elf Titel voller Liebe, Herzschmerz und traumhafter Melodien – ich glaube, wir haben etwas Besonderes geschaffen.“

Seid dabei, wenn Love Is Noise am 22. Februar in London bei ihrer Release-Show A Night In The Capital im The Lower Third live auftreten.

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://loveisnoise.lnk.to/toliveinadifferentway

Tickets für die Release-Show sind hier erhältlich.

Die Reise von Love Is Noise begann 2021 als Zusammenarbeit zwischen Humphrey und dem Gitarristen Tom Mellon, der das Ätherische und das Intensive ausbalanciert. Zu den klanglichen Wegweisern gehören moderner Shoegaze sowie Bands wie Glassjaw und Deftones. Die 2022 erschienene EP Euphoria, Where Were You? (veröffentlicht auf der 333 Wrecords Crew von Fever 333-Frontmann Jason Aalon Butler) wies auf einen ganz eigenen, herzzerreißenden Sound hin. Eine Reihe von Singles führte dazu, dass die Band einen Vertrag mit Century Media abschloss und mit der Arbeit an ihrem Debütalbum begann.

To Live In A Different Way Tracklist:

1. Devotion

2. Soft Glow

3. Take.One.Minute

4. Jawbreaker

5. Evelyn

6. It Hurts To Know You’re There

7. To Live In A Different Way

8. Sunshine

9. Anemoia

10. Mist

11. Ascending

Love Is Noise:

Cameron Humphrey – Vocals, Guitar

Thomas Mellon – Gitarre

Love Is Noise online:

https://loveisnoise.world/

https://www.instagram.com/loveisnoiselr

https://www.facebook.com/loveisnoiselr/