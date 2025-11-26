Deftones: kommen am 18. August 2026 für ein Headline-Konzert auf die Parkbühne Wuhlheide Berlin

Kaum eine andere Band hat eine so leidenschaftliche Fanbase aufgebaut wie Deftones – die Grammy-prämierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band schuf mit ihrem originellen Sound eine eigene Kultur.

2026 kehren Deftones mit ihrem aktuellen Album Private Music nach Deutschland zurück. Bereits im Februar werden sie fünf Konzerte hierzulande mit den Special Guests Denzel Curry und Drug Church spielen – die Shows in München, Berlin und Dortmund sind bereits ausverkauft.

Im August bietet sich außerdem eine weitere, besondere Gelegenheit, die Band live zu erleben. Am 18. August 2026 werden Deftones unter freiem Himmel auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin auftreten. Der VVK startet am Freitag, 28. November 2025, um 11:00 Uhr.

Gegründet 1988 in Sacramento blicken Deftones heute auf eine Karriere mit über 10 Millionen verkauften Tonträgern weltweit, mehr als 10 Milliarden Streams und einflussreichen Alben zurück. Darunter: das zweifach US-Platin-ausgezeichnete, Grammy-prämierte White Pony (2000), das ebenfalls Platin-bewehrte Diamond Eyes (Platin, 2010), Koi No Yokan (2012) und Ohms (2020), das ihnen erneut eine Top-5-Platzierung in den Billboard 200 und Platz 8 in Deutschland bescherte.

Im August 2025 veröffentlichten Deftones ihr zehntes Studioalbum private music, mit dem sie auf Platz 1 der US-Rock-Charts sowie auf Platz 5 der deutschen Albumcharts kletterten. Das Album ist als „Best Rock Album“ für die Grammy Awards 2026 nominiert. Anfang November veranstaltenen Deftones zum sechsten Mal ihr eigenes Festival, den Dia De Los Deftones.

Alle deutschen Tourdates 2026 in der Übersicht:

01.02.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena

03.02.2026 – (DE) München, Zenith (ausverkauft)

06.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)

07.02.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle (ausverkauft)

09.02.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.08.2026 – (DE) Berlin, Parkbühne Wuhlheide

Deftones sind Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham und Frank Delgado.