Scythe For Sore Eyes: haben ihr drittes „Face Puzzle“ Album veröffentlicht

Die finnische Heavy-Metal-Band Scythe For Sore Eyes aus Helsinki hat am 21. November, ihr drittes Album Face Puzzle veröffentlicht.
Face Puzzle wurde im Inka Studio unter der Leitung von Juho Räihä aufgenommen. Die Band strebte für das neue Album einen etwas härteren Sound an, und wie schon zuvor wechseln sich Klargesang und Growls ab.
Das Album enthält außerdem zwei Coverversionen. Eine davon ist Existence In Hatred, ursprünglich von der finnischen Thrash-Metal-Band Sorrowed, der vorherigen Band von SFSE-Gitarrist und -Growler Jarno Nummenpää. Die andere Coverversion ist der legendäre Song Breaking The Law von Judas Priest.
Face Puzzle – Trackliste:
- 25-8609
- Blood Red Moon
- Lust
- Petrolhead
- Silence You
- Beware
- No!
- Blackheart
- Monster
- Existence In Hatred
- MetalSin View
- What We Do In The Shadows
Face Puzzle ist auf verschiedenen Musikplattformen als Full-Stream verfügbar: https://push.fm/fl/sfse-facepuzzle
Die Band wurde 2013 gegründet und veröffentlichte zuvor die beiden Alben Dawn Of A Darker Horizon (2015) und Nothing (2019)
Scythe For Sore Eyes sind:
Satu Nummenpää – Clean Vocals
Bjarke Aalto – Bass
Timo Rajala – Gitarre
Jani Matilainen – Schlagzeug
Jarno Nummenpää – Gitarre/Growls
Scythe For Sore Eyes online:
https://www.facebook.com/scytheforsoreeyes