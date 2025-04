VOWWS: kündigen Headline-Shows an

Wie das australische Duo VOWWS gekonnt Industrial und Alternative Rock vermengt, soll bereits Künstler wie Deftones, A Perfect Circle und Gary Numan beeindruckt haben. Auch die Modewelt zeigt sich überzeugt. Die Band lieferte Kompositionen, Kollaborationen und Auftritte für Commes Des Garçons, Alyx, Givenchy und Byredo.

In den letzten zwei Jahren haben sich VOWWS Sängerin/Keyboarderin Arezo „Rizz“ Khanjani sowie Sänger/Gitarrist Matthew „Matt“ James Campbell bewusst Zeit genommen, um die perfekte Sammlung an Demos für ihr drittes Album zusammenzustellen. Nach der Single Blood’s On Fire gibt es mit Hurt You einen weiteren Vorgeschmack.

„Näher kommen wir einem echten Liebeslied wohl nicht„, beschreibt die Band den neuen Track. „Aber es ist eher wie eine Erinnerung an die Liebe, wie eine rosarote Sehnsucht. Erinnerungen, die mit der Zeit kraftvoller wirken, wenn sie verblassen, wärmer und romantischer werden. Manchmal verändern sie sich und entwickeln sich zu einer eigenen Einheit, wie ein alter, flackernder Film aus der Vergangenheit, anstatt die Vergangenheit selbst zu sein.“

Mit den neuen Songs im Gepäck kommen VOWWS – neben ihren Auftritten bei Rock Am Ring und Rock Im Park – auch für Konzerte nach München und Bochum.

Termine – VOWWS

02.06.2025 München, Kranhalle

04.06.2025 Bochum, Rockpalast Bochum

Hier gibt es Tickets.