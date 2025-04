Sygma: veröffentlicht neue Single „Euphoria“

Die französische Modern-Metal-Band S.Y.G.M.A meldet sich mit ihrer fünften Single Euphoria zurück – ab dem 02.04.2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören und von einem energiegeladenen Musikvideo begleitet.

Mit Euphoria setzen Vince T (Gitarre, Komposition, Programming) und Farid B (Gesang, Texte) ihre musikalische Reise fort, in der sie moderne Metal-Klänge mit Elementen aus Groove, Hardcore und melodischen Passagen vereinen. Die neue Single knüpft an die klangstarke Reihe vorheriger Releases an: Trouble (Mai 2023), Voices (Oktober 2023), A New Day (März 2024) und The Countdown (Oktober 2024).

Sygma steht für druckvolle Gitarrenriffs, emotionale Tiefe und eine klare künstlerische Vision. Der Einfluss von Bands wie Korn, A Perfect Circle oder Hellyeah ist spürbar, dennoch bleibt der Sound einzigartig und unverwechselbar.

Nach Jahren in verschiedenen Bands (u.a. D-Fé, Komptoir Chaos, 23h17, D-Symetry) haben sich Vince T und Farid B mit Sygma ihren Herzenswunsch erfüllt: ein selbstproduziertes Projekt, das kreative Freiheit und ein eigenes musikalisches Universum vereint.

Nicht nur musikalisch, auch visuell und inhaltlich verfolgt das Duo eine klare Linie: Themen wie Science-Fiction, dystopische Zukunftsvisionen, gesellschaftliche Entwicklungen und die Wirkung von sozialen Netzwerken prägen ihre Texte und das Gesamtkonzept. In einem Interview mit Gigradar.uk sagen sie:

„Es ist ein Mix aus Dystopien, die der Realität immer näher kommen – das inspiriert uns, und das ist das Universum, das wir auf einem metallischen Fundament wiedergeben wollen.“

Für den letzten Feinschliff von Euphoria holte sich die Band erneut Unterstützung vom französischen Sound Engineer Étienne Pelosoff, der für Teile des Mixings und das Mastering verantwortlich war.